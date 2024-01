Ruba candelabro con le offerte dei fedeli in chiesa, palermitano incastrato dalle telecamere

Era presente in chiesa, ma non per pregare. Un palermitano di 48anni, residente a Catania, è stato infatti denunciato dai carabinieri della stazione di piazza Dante, perché ha rubato dalla chiesa del Sacro Cuore ai Cappuccini, in via Santa Maria della Catena, un candelabro votivo contenente le offerte dei fedeli.

L'uomo è entrato in azione di mattina, quando il luogo di culto non era ancora affollato, per portar via l'oggetto che si trovava davanti ll’immagine sacra di Sant’Agata e serviva proprio a raccogliere le donazioni dei devoti della Santa Patrona di Catania, che normalmente vi inseriscono all’interno delle monete per accendere le candele. Accortosi del furto solo qualche ora dopo, il frate cappuccino responsabile della parrocchia ha immediatamente contattato i carabinieri per sporgere denuncia, permettendo così, l’avvio delle indagini. Il religioso ha consegnato ai militari dell’Arma le immagini del sistema di videosorveglianza della chiesa, la cui visione ha consentito di ricostruire la dinamica dei fatti.

In particolare, è stato possibile osservare come il ladro, introdottosi in chiesa verso le 11 del mattino, dopo essersi sincerato di essere solo, avesse avvolto il candelabro con una busta trasparente, allontanandosi quindi con nonchalance con la refurtiva sotto braccio, in direzione di via Garibaldi. Sono quindi scattate le ricerche, che al termine di una mirata indagine, dopo un paio di giorni hanno portato all'identificazione del 48enne, con alle spalle precedenti per analoghi reati.7

Fonte: CataniaToday