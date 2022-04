Ospedale Arnas Civico, elezioni rsu: 10 gli eletti della lista Uil Fpl

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Appena concluse le elezioni rsu dell' Arnas Civico, la Uil Fpl con orgoglio afferma una clamorosa affermazione elettorale. In qualità di coordinatore regionale Uil Fpl 118 Sicilia, Alessandro Fecarotta, anche componente del seggio n.1, si congratula con quanti partecipanti e sostenitori della lista. Per l'impegno e la dedizione dei membri del seggio n.1 Sonia Carlo, Valeria Collovà, Maria Rita Bonaccorso, Dario Montalbano e Gianpaolo Biuso.

Rinnovati ringraziamenti sono doverosi non solo ai vincitori ma a chiunque abbia partecipato, collaborando così al raggiungimento di questo traguardo. Non ci sono vinti o vincitori, ciò che è emerso da questa campagna è quanto importante sia partecipare e crederci fino in fondo, coniugando la volontà allo spirito di squadra.

È in fine doveroso ringraziare i 10 eletti di questa campagna elettorale, grazie a: 1.Piastra 2.Pizzo 3.Di fresco 4.Urso 5.Schiada 6.Alongi 7.Casesi 8.Spinosa 9.Marascia 10. Manno G. La collaborazione costruttiva che ha mosso questa squadra ha fatto sì che fossero raggiunti questi risultati che da anni non possono che mostrare una indiscussa e sempre attiva volontà di supporto nei confronti di tutti i dipendenti, realizzando un esilarante connubio tra l'ascolto e la realizzazione di fatti concreti e di sempre nuovi obiettivi.