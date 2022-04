Rsu 2022: "Palermo veste Confintesa"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La tornata elettorale appena conclusasi elegge Confintesa primo sindacato a Palermo nel Ministero della Difesa. Grazie all’impegno del nostro Coordinamento e anche di tutti i nostri iscritti è stato possibile presentare le liste in tutti gli Enti sede di Rsu, anche questo un primato rispetto a tutto il resto delle compagini Sindacali. Complessivamente ben 132 voti su 300 votanti sono stati ottenuti dai nostri candidati, dato che rappresenta il 44% del totale e che ha portato eletti Rsu in ogni Ente nel quale abbiamo partecipato. Numeri eccezionali considerato che siamo solo alla nostra seconda competizione elettorale dopo il 2018 alla quale partecipammo appena 6 mesi dopo la nascita del Coordinamento.

Siamo veramente fieri della fiducia che i colleghi ci hanno riservato, fiducia che faremo di tutto per mantenere ed accrescere ulteriormente, attraverso la nostra assidua presenza sul territorio come già dimostrato durante tutto il periodo della Pandemia. “La strada intrapresa ha portato i risultati sperati ed è quella su cui continueremo a muoverci con il massimo della trasparenza e della vicinanza verso tutti i colleghi per la difesa dei diritti di tutti nessuno escluso”, così dichiara Marcello Butticè, Coordinatore Provinciale di Confintesa FP Difesa Palermo.