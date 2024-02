Rsa al collasso, Schillaci (M5s): "Lavoratori Karol senza stipendio da mesi, la Regione aveva promesso di vigilare"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“La situazione delle RSA siciliane continua a rimanere disastrosa, nonostante gli impegni assunti dalla Regione Siciliana in risposta alla mia interrogazione della scorsa primavera, aveva comunicato di avviare tramite l’assessorato alla Salute un’attività ispettiva annunciata a giugno in Commissione Salute all’ARS. Che fine hanno fatto queste ispezioni? A dichiararlo è la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Roberta Schillaci che, con una nuova interrogazione, torna ad incalzare il governo regionale per risolvere la vertenza delle Residenze per anziani i cui lavoratori non ricevono lo stipendio da diverso tempo .

“In RSA quali la Karol di Palermo – spiega Schillaci – lavoratori e sindacati continuano a denunciare che nulla è cambiato, che gli stipendi non arrivano e che si rischia di mettere a repentaglio la qualità del servizio ai fragili ospiti. Sono al fianco dei sindacati che a gran voce chiedono un incontro urgente con Regione e ASP e vertici della Karol per risolvere la questione. Dato il reiterarsi di questi disagi, il governo Schifani di concerto con il Dipartimento alla Salute, vigili sulla convenzione e dia seguito alle ispezioni che avrebbe già dovuto avviare. Occorre garantire la migliore assistenza socio-sanitaria possibile nei confronti dei nostri anziani e il rispetto dei contratti dei lavoratori impiegati nelle R.S.A. siciliane al fine di garantire il diritto al lavoro ed il diritto alla salute” – conclude Schillaci.