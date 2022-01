Dalla rottamazione dei taxi alla riduzione del traffico, il piano green da 25 milioni della Regione

Sedici milioni per interventi mirati a incentivare la rottamazione dei veicoli commerciali e la sostituzione con veicoli green (misura 8). L'obiettivo è quello di accelerare la rottamazione dei veicoli in capo ai tassisti, alle aziende locali di noleggio e ai piccoli autotrasportatori. Altri 7 milioni di euro destinati alla riduzione del volume del traffico veicolare (misura 1) nei comuni di Palermo, Catania, Messina e Siracusa, in continuità con il primo intervento già finanziato con 4 milioni di euro attraverso l’Accordo di programma e denominato "Programma sperimentale di mobilità sostenibile casa-lavoro/scuola nel territorio della Regione Siciliana". Altri 2 milioni, infine, per gli interventi di allaccio delle navi in porto alla rete elettrica di terra nei porti di Palermo, Catania ed Augusta (misura 3) e al potenziamento dei controlli sui veicoli circolanti (misura 14). Sono questi i contenuti di una proposta al ministero della Transizione ecologica per migliorare la qualità dell’aria attraverso l’utilizzo delle risorse che ammontano a 25 milioni di euro per il periodo tra il 2021 e il 2028 avanzata dalla Regione con la struttura del dipartimento Ambiente nell’ambito del Piano regionale della qualità dell’aria. A darne notizia è l’assessore regionale per l'Ambiente, Toto Cordaro, che spiega: "Una proposta che permetterà di programmare e pianificare interventi strategici per contrastare l’inquinamento da traffico urbano e rendere sempre più sostenibili le nostre città»"

L'assessorato regionale Territorio e ambiente realizzerà un portale web dedicato proprio al monitoraggio delle attività svolte nell'ambito del "Piano Regionale di Tutela della Qualità dell’Aria" e dell’Accordo di programma per garantire una visione in tempo reale di tutte le azioni che la Regione Siciliana sta mettendo in campo nella direzione della transizione ecologica. "Una scelta vincente, sia sotto il profilo del miglioramento della qualità dell’aria, essendo i taxi molto attivi nei centri ad alta densità demografica, che sotto il profilo del marketing territoriale essendo i taxi molto "visibili" e utilizzati soprattutto dai turisti e dai professionisti", sottolinea Cordaro.