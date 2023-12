/ Piazza Vittorio Bottego

Installata pochi giorni fa e già vandalizzata la panchina rossa adottata dagli studenti del Ferrara

In piazza Bottego è stata distrutta, forse con un pugno, la targa. La dirigente scolastica: "Contro la violenza continueremo ad andare 'in direzione ostinata e contraria'". Il vicepresidente della prima circoscrizione: "Non ci arrendiamo e la sostituiremo anche all'infinito se sarà necessario"