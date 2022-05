Tra viale Lazio e viale Michelangelo ecco la rotonda Brasile, un omaggio ai siciliani che emigrarono

Con un salto geografico che attraversa l'Atlantico, la rotonda di raccordo tra viale Lazio, la circonvallazione e viale Michelangelo cambia nome e da oggi si chiama rotonda Brasile. Un omaggio allo stesso viaggio transoceanico che fecero i quasi 45 mila siciliani che tra la fine dell'Ottocento e il 1930 emigrarono per il Sud e per il Sud-Est del Brasile partendo dal porto di Palermo.

Alla cerimonia di intitolazione erano presenti l'ambasciatore Luiz Cesar Gasser, console generale del Brasile in Roma, Rosalia Calamita, console onoraria del Brasile in Sicilia, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e, in rappresentanza della comunità brasiliana di Palermo, la consigliera della Consulta delle culture Dasililla Oliveira Pecorella.

"Questa intitolazione intende rendere omaggio agli ottimi rapporti tra la nostra città e il Brasile. E' un gesto che si lega profondamente al valore della mobilità internazionale che è un diritto inalienabile degli esseri umani", ha detto il sindaco Leoluca Orlando. "L'intitolazione, inoltre, intende esprimere - ha aggiunto il sindaco - un profondo ringraziamento ai tanti brasiliani che hanno contribuito alla crescita culturale della nostra città e rendere omaggio ai tanti siciliani che hanno contribuito e contribuiscono allo sviluppo economico e culturale del Brasile".

Gasser ha ringraziato Orlando e Calamita "per questo importante gesto che conferma gli ottimi rapporti tra il Brasile e l'Italia e la grande amicizia tra due popoli che si ammirano".

Poco prima dell'intitolazione il sindaco ha accolto Gasser e Calamita nella sede di Palazzo delle Aquile donando loro la Carta di Palermo. Stamattina l'assessore alle Culture Mario Zito ha ospitato l'ambasciatore e il console nell'atrio della Biblioteca Comunale. "E' stata un'importante occasione di confronto ed un gran piacere far scoprire i tesori nascosti della nostra biblioteca, nel segno di una profonda condivisione culturale".