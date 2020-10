Sbanda con l'auto prima della rotonda di via Belgio e si schianta: morto un uomo

Perde il controllo, sbatte con l'auto poco prima di arrivare in città e muore. Un incidente si è verificato oggi pomeriggio sull'autostrada Palermo-Mazara, nella carreggiata in direzione Palermo, quasi all'altezza della rotonda di via Belgio. A perdere la vita un automobilista di 61 anni originario di Cefalù, Domenico Santacolomba, che guidava una Lancia Delta. Inutili le manovre eseguite dai sanitari del 118 nel tentativo di salvarlo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale e il personale dell'Anas

