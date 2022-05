Rotoli, va al cimitero per seppellire la sorella e muore

Va al cimitero per la tumulazione della sorella, accusa un malore e muore. Un uomo di 65 anni ha perso la vita ai Rotoli. La vittima, come riferisce il sito dell'Ansa, si chiamava Antonino Salerno. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che dopo alcuni tentativi di rianimarlo hanno constatato la morte.

L'uomo, dopo la tumulazione, era andato a fare visita alla tomba del padre e della madre: proprio in quei momenti si è sentito male ed è caduto a terra. Gli operai del cimitero e altri visitatori hanno chiamato i soccorsi ma non c'è stato nulla da fare. Il medico legale dopo l'ispezione ha confermato le cause naturali del decesso.