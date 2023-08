Il cuore del Rotary, donati 6 mila euro al Civico per l’acquisto di un microscopio 

Non si ferma l'impegno del Rotary per il territorio: donati 6 mila euro per l'acquisto di un microscopio per l'ospedale Civico.

Nella serata di lunedì, infatti, quattordici club Rotary del Palermitano, coordinati dal club Teatro del Sole, hanno lavorato insieme per un importante obiettivo in favore della popolazione: raccogliere fondi per l’acquisto di un innovativo microscopio per la diagnosi di patologie pediatriche, e non solo, oncologiche.

Un apparecchio con speciali funzioni, che grazie a un sistema avanzato di gestione della luce permette di ottenere risultati attendibili e riproducibili. Lo strumento è donato inoltre di una piattaforma di integrazione completa che consente di associare tra loro i dati provenienti da altri microscopi italiani collegati in rete, così da garantire la miglior consultazione in tempo reale tra professionisti che si trovano in luoghi diversi del mondo. Questa tecnologia si traduce in un vantaggio per una cura più tempestiva, in favore di tanti bambini che sono purtroppo affetti da terribili mali. Il progetto nasce su proposta del governatore del Distretto Rotary 2110 Sicilia e Malta, dopo aver consultato i responsabili dei due maggiori centri di oncoematologia pediatrica di Palermo e Catania, rispettivamente il dottor Paolo D'Angelo, presente all'evento, e la professoressa Giovanna Russo.

Una serata di beneficenza quindi, che ha visto aderire oltre cinquecento persone tra rotariani e loro conoscenti che, coinvolti dai tanti soci del 14 club aderenti, hanno deciso di contribuire al progetto. L’evento si è svolto presso il Golf Club Parco Airoldi. Il tutto è stato accompagnato da musica dal vivo e dj storici della città, che hanno intrattenuto gli ospiti tra i diversi interventi degli organizzatori e delle Autorità rotariane, nonché dei responsabili dei reparti ospedalieri interessati dal progetto.

Nel corso della serata D'Angelo ha voluto esprimere la sua gratitudine a quanti hanno contribuito alla realizzazione dell'iniziativa spiegando i vantaggi scientifici per la comunità. Grande soddisfazione del presidente del Rotary Club Palermo Teatro del Sole, Ninni Pennacchio, che ha apprezzato lo slancio e la partecipazione di tutti i club dell'Area Panormus che, uniti, hanno dato prova tangibile del vero spirito rotariano.

Il Rotary International, con quasi 120 anni di storia, opera in tutto il mondo per migliorare la qualità di vita delle persone e dell’ambiente che le circonda. Una sfida impegnativa che incessantemente i rotariani di tutto il mondo affrontano ogni anno con obiettivi precisi e mirati. Anche Palermo, che tra capoluogo e provincia conta ben 22 club, non è da meno nell’impegno sociale.

Alla serata "Rotary Summer party un microscopio speciale per Bambini speciali" hanno infatti aderito: il R.C. Palermo, R.C. Canicattì, R.C. Ovest, R.C. Palermo Nord, R.C. Palermo Monreale, R.C. Lercara Friddi, R.C. Palermo Agorà, R.C. Palermo Parco delle Madonie, R.C. Palermo Mediterranea, R.C. Palermo Piana degli Albanesi - Hora e Arbëreshëvet, R.C. Palermo Baia dei Fenici, R.C. Palermo Mondello e R.C. Palermo Montepellegrino.