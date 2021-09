Rotary Palermo Montepellegrino: attestato di benemerenza alla memoria del generale Dalla Chiesa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il presidente del club Rotary Palermo Montepellegrino consegnerà l’attestato di benemerenza alla memoria al generale Dalla Chiesa che proprio al “servizio” sino “al sacrifico della vita” ha improntato la sua azione quotidiana, il suo impegno, il progetto per un’Italia della legalità e dei valori etici.

“Come Rotary - ha dichiarato il presidente del Club Palermo Montepellegrino - non possiamo che condividere un percorso improntato ad azioni positive per lo sviluppo di una coscienza etica, consapevole e coerente con i principi della legalità” Per queste ragioni e certo che “servono esempi in una società, in una comunità che ha perso il riferimento sincero ai valori” ha dichiarato il presidente del club Antonio Fundarò “ho proposto l’onorificenza alla memoria del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Un modo per ricordarlo e un modo per ripartire in comunità che, assai sovente, ha perso i valori di riferimento. I nostri valori, quelli di Paul Harris: eticità e legalità, amicizia e servizio”.

Il Club Rotary Palermo Montepellegrino ha già inoltrato una missiva ai figli Nando e Rita, certo che siano proprio loro a ritiralo nei prossimi mesi.