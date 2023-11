Rotary e Ordine dei giornalisti insieme per la giornata internazionale conto la violenza sulle donne

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il Rotary Club Palermo Montepellegrino, presieduto da Salvatore D’Angelo, in interclub con i club Rotary Lercara Friddi, presieduto da Antonino Mazzarisi e Teatro Del Sole, presieduto da Antonio Pennacchio, e all'ordine dei Giornalisti di Sicilia, presieduto dal dott. Roberto Gueli, ha organizzato un convegno sul tema “Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne” valido anche come credito formativo per i tanti giornalisti presenti. La “Dichiarazione delle Nazioni Unite sull’eliminazione della violenza contro le donne” del 1993 all’art.1, descrive la violenza contro le donne come: “Qualsiasi atto di violenza per motivi di genere che provochi o possa verosimilmente provocare danno fisico, sessuale o psicologico, comprese le minacce di violenza, la coercizione o privazione arbitraria della libertà personale, sia nella vita pubblica che privata”. Ecco perché eventi come quelli promossi dai Rotary Palermo Montepellegrino, Lercara Frissi e Teatro del Sole e dall’Ordine dei Giornalisti vanno riproposti e devono scandire – come ha sottolineato Roberto Gueli – mensilmente, abitualmente e frequentemente la vita delle nostre comunità.

"Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, almeno 1 donna su 3 ha subito abusi fisici o sessuali da parte di un uomo nel corso della sua vita. La violenza maschile è la prima causa di morte e di invalidità permanente per le donne da 16 a 44 anni in tutto il mondo» ha precisato il presidente del Rotary Club Palermo Montepellegrino Salvatore D’Angelo nell’aprire i lavori della serata. Ad aprire i lavori Freda Liotta, prefetto aggiunto del Club Rotary Palermo Montepellegrino a cui è andato il compito di fare da moderatore di questo articolatissimo convegno formativo e informativo scientifico. Hanno relazionato nel corso della partecipata serata (più di 50 i giornalisti presenti) Daniele La Barbera, professore ordinario di psichiatria e direttore U.O.C di Psichiatria del Policlinico di Palermo, Marina Di Guardo, scrittrice ed opinionista, Danilo di Maria, docente di storia e filosofia presso Liceo “Ballatore” di Mazara del Vallo, Caterina Di Chiara, presidente Zonta Palermo Triscele, Roberto Gueli, vicedirettore nazionale della TGR RAI e presidente dell’Ordine dei Giornalisti per la Sicilia, dott.ssa Tiziana Martorana, giornalista Rai e consigliere dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia.

Presente per i saluti, a nome della Città di Palermo, l'onorevole Carolina Varchi, vicesindaco e deputato. Di particolare spessore l'intermezzo musicale di Flavio Coloma (in arte Will protagonista di “Dalla Strada al Palco”) e la straordinaria, tra le altre superbe, interpretazione di Sally. Presenti, tra gli altri, l'assistente del Governatore Pietro Leto, Antonio Fundarò Istruttore d’Area, Girolamo Morisco, Delegato all’Assistenza e sostegno alla famiglia, Tanino Maggio Delegato d’area per la gentilezza, Domenico Caminiti presidente commissione “Mobilità e sostenibilità ambientale”. Un merito per la riuscita dell'evento, lo si deve al socio Vincenzo Lo Cascio (responsabile per la progettualità del Club) e alla grande famiglia de "Il Tuareg" e al presidente Salvatore D’Angelo (insieme al consiglio) che ha dato vita ad un service attuale, di qualità, di spessore scientifico, con una eccezionale ricaduta sul territorio. «Allargare a tutta la comunità siciliana l'impegno del nostro Club, ci consente di condividere momenti di crescita importanti. Ognuno di noi deve sentire sempre "la fame d'imparare". Cosa è l'uomo senza incontri accrescitivi?» ha commentato, nel presentare l’evento, Vincenzo Lo Cascio.

Appagante il monologo di Danilo Di Maria, docente Storia e Filosofia dell’Istituto “Adria Ballatore” di Mazara del Vallo e l'illuminante intervento del Prof. La Barbera. Di spessore la relazione di Caterina Di Chiara, presidente Zonta Palermo Triscele, che ha aperto orizzonti nuovi panorami d’intervento a favore delle donne e con il loro prezioso coinvolgimento. Lo spaccato professionale di Roberto Gueli e Tiziana Martorana ha narrato, con attenzione all’importanza della parola, della verità e delle fonti, un giornalismo che sicuramente ci è più gradito e più attento ai dolori e alle necessità. Marina Di Guardo si è raccontata con la confidenza di chi ormai vede il nostro Club come ambiente familiare. Ha raccontato la sua storia di donna nata in Sicilia e vissuta oltre gli stereotipi che avrebbero legato “la fimmina” alla casa. Carolina Varchi, vicesindaco della Città di Palermo e deputato, ha raccontato del suo impegno di deputato e dell’impegno di tutto il parlamento italiano, fuori dagli steccati ideologici, per riformare il “Codice Rosso”.

"A volte terrorizza, a volte distrugge la serenità di molte vite, a volte viene interpretata con indifferenza e sufficienza. Parlare di violenza è molto complesso perché ognuno, rispetto alla propria esperienza e visione del mondo, interiorizza il tema in modo completamente differente. In ogni caso, è d’impellente urgenza fare fronte a questa realtà. E manifestazioni come queste rendono coinvolgente e attuale la tematica. Ecco la strepitosa attualità di un modo originale per parlare del tema» ha concluso Salvatore D’Angelo nel salutare gli intervenuti. A conclusione dei lavori il presidente del Rotary Palermo Montepellegrino, congiuntamente ai presidenti dei Club Lercara Frissi e Palermo Teatro del Sole, hanno omaggiato il romanzo di Marina Di Guardo “Quello che ti nascondevo”, Mondadori Editore. Marina Di Guardo, infatti, è tornata in libreria con un thriller psicologico serratissimo, che esplora una delle nostre più inconfessabili paure.