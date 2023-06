Rotary club Palermo: successo per "Miracoli di note"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Tripudio di gioia e successo di pubblico per “Miracoli di note”, il concerto- evento promosso dal Rotary Club Palermo “Teatro del Sole” presieduto da Domenico Caminiti, per “accendere” l'attenzione sulla chiesa ipogea, dedicata alla “Madonna della Provvidenza”, nella cripta della Chiesa di San Giuseppe dei Teatini. Oltre 1.800 le persone hanno partecipato all'iniziativa che si è svolta ieri, domenica 18 giugno in un'atmosfera di festa e di spiritualità che ha coniugato musica, luci e parole. Il pubblico affascinato ha seguito la performace artistica dell'attrice Pamela Villoresi che ha interpretato magistralmente le storie dei i “Miracoli” trattE da libro di “Palermo Di Voto di Maria Vergine Protettrice di Palermo “, di Antonino Mongitore del '700. E le splendide voci del Gospel Project Choir diretto dal maestro Pietro Marchese hanno coinvolto gli astanti in un crescendo di gioia e di partecipazione al concerto.

“La scelta del service per la valorizzazione della chiesa ipogea della Madonna della Provvidenza si è rivolta ad un gioiello del primo barocco palermitano, ubicato proprio nel cosiddetto “Teatro del Sole di Palermo” da cui prende nome il nostro club- ha detto il presidente Domenico Caminiti- vuole dare un contributo importante alla sua salvaguardia e fruizione.La cripta è un Bene comune di eccezionale valore e rappresenta un heritage che abbiamo ricevuto e che abbiamo il dovere di conservare e trasmettere alle generazioni future”.

In occasione di “Miracoli di note” che si è svolto con il patrocinio degli assessorati regionali del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, dei Beni Culturali e dell'Identità siciliana e del Comune di Palermo, insieme all'Ordine dei Teatini, erano presenti, Padre Adam Kowalczykowski, preposito della Casa e rettore della Chiesa di San Giuseppe dei Teatini, Reverendo Padre Marcelo Raúl Zubia, vicario generale dell'Ordine dei Chierici Regolari Teatini e Reverendo Padre Carmine Mazza Preposito Provinciale dei Chierici Regolari Teatini in Italia. Molte le istituzioni presenti tra cui il Sindaco di Palermo, Roberto Lagalla. “Fedor Dostoevskij un tempo scriveva che “la bellezza salverà il mondo”- ha detto Padre Adam- ma credo che oggi tocca a noi salvare la bellezza del nostro patrimonio artistico e storico”.