Rotary Club Montepellegrino, tradizione e innovazione: appuntamento il 23 settembre

Sabato 23 settembre, presso NH Hotel Palermo, Rotary Club Palermo Montepellegrino organizza un seminario in interclub con i Club Rotary Palermo Nord, Lercara Friddi, Mediterranea, Piana degli Albanesi e Baia dei Fenici. La tematica, che vedrà quale relatore Francesco Arezzo di Trifiletti, sarà il connubio tradizione e innovazione che, da sempre, mantiene al passo con i tempi Rotary International. Parteciperanno circa 100 rotariani, coniugi ed ospiti in un clima di sicura armonia grazie alla perfetta organizzazione del Presidente Salvatore D’Angelo coadiuvato dal prefetto Alessandro Gambino. In attesa degli eventi impegnativi di ottobre e novembre, End Polio Now e Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, gli impegni mensili del Club si chiuderanno con l’incontro programmato con il Prof. Roberto Lagalla, Sindaco di Palermo.