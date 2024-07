Rotary club di Palermo e Rotary club della Polonia creano un contatto Internazionale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Contatto Internazionale tra Rotary Club Il Rotary Club Palermo Libertà, il Rotary Club Palermo Baia dei Fenici e il Rotary Club Szczecin - Polska, hanno avviato una promettente collaborazione internazionale. Contatto Internazionale tra Rotary Club-Melka e Dariusuz Dyczewsky, membri del Rotary Club Szczecin, avevano espresso il desiderio di incontrare il Rotary Club Palermo Libertà, per uno scambio di amicizia e per ampliare le relazioni tra i club. Anna Łakomiak-Melka ha stabilito il primo contatto con Eugenio Labisi, delegato alla comunicazione e immagine del Rotary Club Palermo Libertà, attraverso i canali social del club. L'incontro ha avuto luogo nel pomeriggio dello scorso 11 luglio, presso il basato della Cattedrale di Palermo, sito 𝒑𝒂𝒕𝒓𝒊𝒎𝒐𝒏𝒊𝒐 𝑼𝑵𝑬𝑺𝑪𝑶, in concomitanza con i festeggiamenti del Festino di Santa Rosalia e un evento musicale corale correlato. Anna Łakomiak-Melka e Dariusuz Dyczewsky, membri del Rotary Club Szczecin, sono arrivati a Palermo l'11 luglio, accompagnati dal coro di bambini di Szczecin, diretto dal prestigioso maestro polacco, membro del club. Il coro ha eseguito, alla presenza delle delegazioni dei Rotary Club, un concerto nella Cattedrale di Palermo, offrendo ai club ed alla comunità locale un'opportunità culturale e musicale unica.

Durante la loro visita, Anna e Dariusuz hanno incontrato una delegazione dei Rotary Club Palermo Libertà e Palermo Baia dei Fenici. Lo scambio di Amicizia Rotariana, ha permesso di discutere, scambiare esperienze e conoscere i progetti dei rispettivi club. Justyna Anna Malinowska, presidente incoming del Rotary Club Palermo Baia dei Fenici, e Segretario nazionale dei Comitati Inter-Paese Rotary (CIP) Italia-Malta-San Marino-Polonia, ha svolto un ruolo cruciale come traduttrice e moderatrice, garantendo una comunicazione efficace e produttiva tra i club e facilitando la cooperazione tra culture e nazioni diverse. I presidenti Michelangelo Nicchitta e Giuseppe Buscemi, insieme alle delegazioni dei loro club, hanno accolto con entusiasmo questa opportunità di scambio e collaborazione internazionale, gettando le basi per futuri progetti comuni con il club Polacco. L'incontro si e' concluso con il tradizionale scambio di gagliardetti tra i Rotary Club, un modo per esprimere il nascere della loro amiciziane e con un rifrescante gelato offerto al prestigioso coro polacco.