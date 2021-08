Il Rotary attiva consulenze e corsi gratuiti per i più deboli mettendo a disposizione i suoi soci

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

È già in piena attività il progetto “Il Rotary con Voi” voluto fermamente dal Rotary di Palermo Montepellegrino, presieduto da Antonio Fundarò, a cui hanno aderito attivamente i soci del Club mettendo a disposizione la loro professione. Non si vedeva da tempo un impegno diretto dei professionisti rotariani sul fronte del servizio. Non donazioni e non soldi, ma le professioni dei soci del Rotary Palermo Montepellegrino come aveva pensato e attuato il fondatore del sodalizio Paul Harris. Nello specifico saranno assicurati servizi gratuiti ai bisognosi, agli ultimi, ai nuovi poveri (sempre in numero crescente) e agli immigrati extracomunitari a cui la delicata congiuntura economica sta riservando non poche difficoltà per una vita dignitosa e rispettosa dei principi fondamentali dei diritti dell’uomo e del cittadino.

Questi i servizi attivati presso gli studi professionali, le scuole che si sono rese disponibili ad accogliere alcuni corsi, e le parrocchie che metteranno a disposizione alcuni locali per assicurare i servizi dei soci rotariani: Consulenza medica, Consulenza odontoiatrica Consulenza Igienico Sanitaria, Consulenza tecnico / infermieristica, Consulenza psicologica, Consulenza DSA in età adulta Consulenza DSA in età scolastica, Consulenza su psicologica del lavoro, Consulenza alla comunicazione, Consulenza psicologica per la prevenzione del gioco d’azzardo, Consulenza gestione dinamiche familiari, Corso di lingua italiana per extracomunitari, Corso di lingua spagnola, Corso di lingua francese, Corso di lingua inglese, Corso di violino, Didattica extrascolastica per minori disagiati (primaria e secondaria), Corso di scrittura creativa (poesia), Consulenza su Autismo, Corso Prima Alfabetizzazione, Consulenza immobiliare, Consulenza per l’accesso al mondo del lavoro, Consulenza per l’utilizzo degli strumenti di assistenza al reddito, Consulenza legale, Consulenza fiscale, Consulenza sul risparmio, Consulenza bancaria e finanziaria Consulenza Accounting and Tax Strategy, Consulenza assicurativa e infortunistica .

“Si tratta di un importante traguardo che vede coinvolto il Rotary in attività di servizio a favore del territorio, della cittadinanza e di soggetti particolarmente deboli”, ha commentato il presidente del Club Palermo Montepellegrino Antonio Fundarò ringraziando i soci che presteranno la loro professionalità. Il Presidente eletto del Rotary International Shekhar Mehta, ad inizio del suo mandato, aveva esortato i soci ad essere più coinvolti nei progetti di service, affermando che prendersi cura e servire gli altri è il modo migliore di vivere perché cambia non solo la vita degli altri, ma anche la nostra. "Quello del Palermo Montepellegrino è davvero unico nel suo genere e come tale è destinato a segnare la storia del Rotary International e del Distretto 2110 Sicilia e Malta guidato magistralmente dal professore Gaetano De Bennardis".