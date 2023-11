Sindacati di polizia penitenziaria, Chiarello nominato vicesegretario regionale del Sinappe

Rosario Chiarello sarà il nuovo vicesegretario regionale del Sinappe. E' ricaduta su di lui, 37 anni e una laurea in Scienze giuridiche, la scelta fatta dal segretario generale del sindacato di polizia penitenziaria, Roberto Santini, che due giorni fa ha comunicato la nomina del sindacalista in servizio al Pagliarelli. "Ci tengo a ringraziare la segreteria nazionale e quella regionale per la fiducia dimostrata e per il nuovo incarico. Come vicesegretario regionale cercherò di dare il mio contributo a tutti livelli per supportare i colleghi e migliorare le condizioni del personale".

Recentemente il sindacato Sinappe ha acceso i riflettori sugli episodi di violenza registrati nelle ultime settimane negli istituti penitenziari della città. Il più grave quello risalente al 2 novembre, quando un assistente coordinatore capo, in servizio nel carcere Pagliarelli, è stato preso a pugni e calci da un detenuto che gli ha spappolato la milza. L'agente è stato ricoverato d'urgenza e sottoposto a un intervento chirurgico durante il quale i medici hanno dovuto rimuovere l'organo lesionato.

"Certi episodi - aveva detto il Sinappe - rientrano nella normalità perché nei detenuti si è ingenerato il senso di impunità, per i mancati interventi della direzione generale dei detenuti. Infatti tali soggetti che si rendono artefici di rilievi disciplinari non vengono sottoposti al regime particolare di cui all’art 14 bis né vengono trasferiti fuori regione, così come trionfalmente enunciato dal Sottosegretario con la circolare emanata di recente che prevede tale misura nel caso di aggressioni".