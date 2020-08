Ragazza di 26 anni scomparsa a Marsala rintracciata nel Palermitano

E' stata ritrovata Rosanna Vutano, la giovane di 26 anni di Marsala scomparsa sabato scorso dalla propria abitazione di contrada Ciancio. E' in buone condizioni di salute ed è stata accompagnata in ospedale per un check-un medico. La giovane è stata rintracciata dagli uomini delle forze dell'ordine in un'area di servizio della provincia di Palermo. A denunciare la sua scomparsa, sabato scorso, erano stati i familiari.

