VIDEO | Romagnolo, torna la luce in due strade al buio da oltre 10 anni

L'intervento nelle vie Ben Giobair e Ben Haukal è avvenuto tra lo stupore dei residenti. A darne notizia il presidente della seconda circoscrizione Giuseppe Federico, che da anni è impegnato per il ripristino dell'illuminazione. "Ora procediamo con i lavori su via Messina Marine per l'accensione del quadrilatero dei 120 pali. Presumiamo che l'opera si completi entro un mese"