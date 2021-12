Romagnolo, la Pro Loco chiede il restauro della Madonnina Colonnella

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"La base marmorea su cui poggia la statua della Madonnina detta Colonnella, a Romagnolo, presenta alcune crepe strutturali". È quanto denuncia in una nota il presidente della Pro Loco Giovanni Colletti, il quale chiede "un intervento celere prima che la situazione peggiori e potrebbe anche causare pericolo. Il sito in questione - aggiunge - inoltre necessita di una costante pulizia e diserbo da parte degli organi preposti, visto che spesso le erbacce e l'immondizia lasciata da incivili la circondano. Ma la cosa più importante, al momento, è la mesa in sicurezza della base marmorea".