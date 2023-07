VIDEO | Dal Villaggio allo Sperone, la periferia soffoca tra i rifiuti: "Il sindaco pensi a questo invece che al concertone..."

La periferia soffoca tra i rifiuti. Dal Villaggio Santa Rosalia allo Sperone una montagna di sacchetti maleodoranti invade marciapiedi e corsie. A Falsomiele, nella notte, sono stati incendiati cassonetti e cumuli di immondizia. L'aria in tutta la zona è irrespirabile. "Siamo invasi da zanzare e scarafaggi. Stiamo soffrendo. Il sindaco pensi a questo invece che al concertone", dicono i residenti esausti. Nei giorni scorsi il presidente della Rap Giuseppe Todaro non aveva nascosto le difficoltà legate alla mancanza di personale e mezzi adeguati.

La Rap, intanto, informa che dalla notte scorsa sono state potenziate le squadre al lavoro, prevedendo in alcuni casi l’ausilio di pale meccaniche. I quartieri coinvolti dalle attività su alcune postazioni da cassonetto ricadono in zona Falsomiele, zona Corso dei Mille, Borgo Nuovo fuori prossimità, Marinella e Villaggio Santa Rosalia.

Nella notte scorsa al lavoro due squadre. La prima è intervenuta nelle seguenti strade: via Troina; via Sagittario; viale Regione Siciliana da Ponte Corleone a via Moneta (lato monte); via Moneta; viale Regione Siciliana da via Pellicano a via Villagrazia già definita una postazione. La seconda in una postazione di via Generale La Ferla, in via Cavallotti e in corso dei Mille da piazza Torrelunga a via Pianell.

Stanotte, oltre all'attività già iniziata in viale Regione Siciliana, si proseguirà con le altre postazioni nei quartieri sopra menzionati. Domani interventi alla Falconara e all'ingresso dell'ospedale Civico.