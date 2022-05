Trentennale delle stragi

Lagalla depone mazzo di fiori sulla stele a Capaci, in un biglietto la promessa del professore al giudice Falcone

L'omaggio del candidato sindaco del centrodestra e dei renziani in vista delle commemorazioni del 23 maggio, giorno in cui il magistrato, la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro persero la vita per mano della mafia