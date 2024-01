Il racconto: "Balcone a fuoco per i botti di fine anno, così ho spento l'incendio"

“Ero in ferie a casa mia, a Capaci, a festeggiare Capodanno, quando pochi minuti dopo la mezzanotte i vicini ci hanno chiamato dicendoci che c’era del fuoco nello stabile accanto”: a raccontare a Trento Today l’incredibile storia di quanto successo durante le sue vacanze in Sicilia è Roberto Giammona, vigile del fuoco volontario che da circa un anno presta servizio in Trentino, a Gardolo, e che insieme al fratello è intervenuto riuscendo a domare le fiamme ed evitando così che la prima notte del 2024 si trasformasse in un incubo per gli inquilini di un appartamento.

Anche se si trovavano tutti in ferie o fuori servizio, dopo l’allarme lanciato dai vicini, Roberto e i suoi familiari hanno subito messo da parte i festeggiamenti per fornire aiuto: “Io e i miei fratelli, Giuseppe e Matteo, siamo scesi a controllare la situazione – racconta -. Giuseppe, che è ispettore di polizia in servizio alla questura di Vibo Valentia, è salito ed è riuscito a spegnere l’incendio, che era al primo piano, usando dei tappeti che erano appesi all’esterno. Io, nel mentre, ho messo in sicurezza la zona, l’impianto elettrico e quello del gas, allontanando anche le persone che si erano avvicinate all’edificio. Poi sono intervenuti carabinieri e vigili del fuoco, ma quando sono arrivati l’incendio era già stato domato”.

Tutto è durato circa una ventina di minuti, durante i quali il provvidenziale intervento ha impedito che le fiamme potessero diffondersi e causare danni maggiori. Fortunatamente, i proprietari di casa si trovavano altrove a festeggiare: “Non c’era nessuno nell’edificio – spiega il vigile del fuoco -, quindi fortunatamente non ci sono stati né feriti né bisogno di far evacuare qualcuno”. Fra le possibili cause del rogo, spunta anche l’ipotesi che la casa sia stata colpita da botti o fuochi d’artificio: “Da ciò che hanno rilasciato i vigili del fuoco intervenuti dopo di noi – conclude Roberto - non si esclude che il rogo sia stato causato dai botti ma non c’è certezza, perché contemporaneamente ha preso fuoco anche una presa elettrica quindi la causa potrebbe anche essere in un guasto dell’impianto”.