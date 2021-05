L'ex assessore Roberto D’Agostino è il nuovo presidente del comitato provinciale Inps

L'ex assessore Roberto D’Agostino è il nuovo presidente del Comitato provinciale dell'Inps di Palermo, che si occupa delle decisioni in materia di ricorsi amministrativi sulle prestazioni erogate dall'istituto e che partecipa, in sinergia con la dirigenza dell'ente, alla predisposizione e al raggiungimento degli obiettivi in materia previdenziale e assistenziale. Indicato su proposta di Cgil, Cisl e Uil, è stato eletto stamani all’unanimità dai componenti del Comitato che rappresentano i lavoratori, i datori di lavoro, l'amministrazione regionale e l'amministrazione dello Stato. Dirigente per anni della Cgil Palermo ed ex presidente del comitato centrale Fiom, D'Agostino ha alle spalle una lunga carriera nel settore dell’Informatica per Ibm Italia, oltrer ad aver ricoperto in passato anche importanti ruoli pubblici come la presidenza del Patto di Palermo e quella del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia. E' stato anche socio e amministratore di una start up innovativa nel settore del trattamento dei rifiuti premiata al Premio nazionale per l’Innovazione Modena 2016 e al Premio Marzotto 2020.

“La mia intenzione - dichiara il neo presidente D’Agostino - è interpretare il ruolo in modo estensivo, utilizzando al massimo le sinergie tra gli enti che incidono sul territorio, come Comune, Camere di Commercio, ministero del Lavoro, Anpal, per migliorare l'azione sul territorio utilizzando le banche dati esistenti, agendo da pungolo e da supporto e mettendo in condivisione il patrimonio di conoscenze e di rapporti costruito in anni di esperienza sul campo. L’Inps – conclude D'Agostino – come organo periferico del ministero del Lavoro si impegna a dare il proprio contributo per la risoluzione delle vertenze aziendali e l'individuazione di politiche attive personalizzate per un territorio gravato da un tasso di disoccupazione intollerabile e da un tasso di povertà che costituisce per le sue dimensioni grande allarme sociale”.

Auguri di buon lavoro a Roberto D'Agostino arrivano dal segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo: "La ripartenza in sicurezza del mondo del lavoro e la creazione di condizioni per un rilancio dell'occupazione sono - afferma il segretario - i nostri obiettivi principali. Il miglioramento non può che essere la cifra e il riferimento per le attività da fare, anche in collaborazione con l'Inps, per migliorare un quadro sconfortante in cui l’invecchiamento progressivo della popolazione, che condiziona i conti e le azioni del sistema previdenziale, è costante, la fuga dei giovani laureati continua a essere inarrestabile e le politiche attive sul lavoro sono insufficienti”.

“Facciamo - dice il capogruppo di Italia Viva al consiglio comunale di Palermo, Dario Chinnici, - i nostri migliori auguri di buon lavoro a Roberto D’Agostino. Un nuovo prestigioso incarico per un professionista di grande esperienza e di riconosciute qualità e che, siamo sicuri, farà bene in un ruolo decisivo per il nostro territorio”.