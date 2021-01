Devi attivare javascript per riprodurre il video.

VIDEO | Ragazza trovata morta a Caccamo, il sindaco: "Nostra storia segnata per sempre"

Il corpo di Roberta Siragusa, 17 anni, è stato trovato in un burrone in contrada Monte Rotondo. A condurre gli investigatori nel luogo esatto del ritrovamento è stato il fidanzato, portato nel primo pomeriggio nella caserma dei carabinieri di Termini Imerese per essere interrogato davanti al pm. L'intervista al primo cittadino