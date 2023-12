VIDEO | Roberta Metsola all'università di Palermo: "Qui hanno studiato Falcone e Borsellino, sono i miei eroi"

"Troppo spesso parliamo di diritti e valori come se fossero concetti elevati che troviamo in qualche vecchio libro. Mi vengono in mente due ex alunni di questa grande Università, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Hanno messo la loro vita prima di difendere la verità e la giustizia. Sono i miei eroi. Sono gli eroi dell'Italia. Sono gli eroi dell'Europa". Sono le parole della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola all'inaugurazione del nuovo anno accademico dell'università di Palermo.

La presidente ha voluto innanzitutto ricordare Giulia Cecchettin, la giovane uccisa dall'ex fidanzato, cui ha voluto dedicare un minuto di rumore "che arrivi fino a Padova". "Una giovane donna brillante - ha detto - la cui vita è stata stroncata nel più brutale dei modi. Nessuna parola di conforto potrà mai riportarla indietro. Dobbiamo fare di più per le donne".

Tanti i temi trattati, dalla necessità di costruire la pace all'immigrazione. "Sono una dei pochi in Europa - ha aggiunto - a dover viaggiare verso nord per raggiungere Palermo. Crescendo alle porte della Sicilia, ho respirato la cultura della vostra terra. Una terra tanto carica di significato. Qui sono fiorite alcune delle più importanti civiltà della storia. L’intera Sicilia, la sua centralità, in cui si è forgiata l’identità europea, è una bella metafora della nostra Unione". E ancora: "Abbiamo anche bisogno di una soluzione sostenibile alla questione migratoria; nessuno lo sa meglio della Sicilia. Negli ultimi dieci anni, si stima che oltre 650.000 rifugiati siano arrivati sulle vostre coste. A nome del Parlamento europeo, desidero esprimere la mia gratitudine per la generosità e la resilienza che avete dimostrato nel sostenere questo onere sproporzionato".

Poi ha lanciato un appello a tutti i giovani presenti: "Il Parlamento europeo, unica istituzione eletta direttamente dai cittadini, deve avere un ruolo centrale nel promuovere questo cambiamento. Abbiamo bisogno di voci - le vostre voci - per continuare a far brillare questa luce. Ecco perché l’anno prossimo, in occasione delle elezioni europee, e importante che votiate e che convinciate anche i vostri amici e familiari a votare".

Forte l'apprezzamento del rettore Massimo Midiri per la presenza della presidente del Parlamento europeo. “Non è soltanto un interesse su una università - ha detto - ma è un interesse su un popolo che vuole crescere e l’Ateneo è in qualche modo l’esempio più alto, l’esempio più culturalmente rappresentativo di questa comunità. Questa è un’occasione importantissima perchè il messaggio che vogliamo dare è forte e chiaro. E’ quello di un Ateneo mediterraneo che però ha una chiara proiezione europea e che vuole diventare hub al centro del Mediterraneo per tutti i paesi rivieraschi. Tutto questo è dimostrato nei fatti anche dall’interesse che ha la Commissione attraverso gli organi effettori che sono quelli che poi decidono i grandi stanziamenti di ricerca e se questo andrà avanti, direttamente la Sicilia e Palermo riceveranno una quantità di milioni importante che cambierà il volto non soltanto della ricerca, ma anche degli stili di vita di questa città”.

Prima tappa della giornata palermitana il “Museo del presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”, a Palazzo Jung, dedicato alla storia della lotta civile alla mafia. Confcommercio-Imprese per l’Italia, unica associazione di rappresentanza presente a questa iniziativa e da anni impegnata sui temi della legalità e della sicurezza, ha preso parte all'incontro con la vice presidente nazionale Patrizia Di Dio che ha dichiarato “Il Museo è un progetto che Confcommercio apprezza particolarmente e ha ritenuto di sostenere sin dal principio, essendo impegnati da anni come associazione di rappresentanza di impresa contro ogni forma di illegalità".

“È un privilegio - ha detto Lagalla - per Palermo aver ricevuto la visita della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. La sua presenza autorevole ribadisce il senso di identità dell’Unione Europea che trova nel Mediterraneo possibile fonte di sviluppo. Il mio ringraziamento a nome della città va alla presidente Metsola per il valore simbolico della sua visita, prima a Palazzo Jung, luogo che la città metropolitana ha messo a disposizione della Fondazione Falcone che non è semplice spazio di ricordo, ma elemento pedagogico e attivo per fuggire alle tentazioni della mafia e poi all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Palermo perché la presenza delle istituzioni nei luoghi dello studio e della cultura rappresenta antidoto importante contro ogni forma di illegalità e di criminalità organizzata”.

Presente anche Maria Falcone, presidente della Fondazione Falcone: “Il Museo di Palermo, Roma e Bolzano - ha detto la sorella del magistrato ucciso dalla mafia - è un luogo di dialogo e di impegno, perché solo con le imprese, le istituzioni, le scuole e le nuove generazioni è possibile vincere la mafia, con la forza della cultura, della passione e dell’impegno. Ora dobbiamo continuare assieme, con coraggio e coerenza”.

Dopo la visita al museo, Metsola è stata ricevuta a Palazzo d'Orleans dal presidente della Regione Renato Schifani. "Quello con la presidente Metsola - ha detto il governatore - è stato un incontro cordiale in cui abbiamo affrontato i temi, fondamentali per la Sicilia, dell’immigrazione e dell’insularità".