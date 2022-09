Sangue e rabbia, quando la città si ribellò per una settimana: Palermo ricorda Rivolta del Sette e Mezzo

Sarà un weekend di iniziative culturali al Laboratorio Sociale Malaspina - l’ex asilo di via Boito da quasi anno gestito dal Comitato di quartiere e da un gruppo di volontari - in ricordo della Rivolta del Sette e Mezzo. Sono passati 156 anni da quei sanguinosi e gloriosi sette giorni e mezzo di rivolta, che andarono dal 15 al 22 settembre del 1866. Una rivolta che a Palermo trovò il centro verso cui affluire dalle campagne e dalle borgate dei comuni vicini per rivendicare condizioni di vita migliori.

Ad animare la rivolta c’erano renitenti di leva - in Sicilia erano quasi ventimila - ecclesiastici, espropriati, repubblicani, mazziniani, socialisti, autonomisti, impiegati borbonici cacciati dai loro posti di lavoro, contadini - che avevano creduto alle promesse di distribuzione delle terre da parte di Garibaldi per poi rimanere delusi - e rappresentanti delle arti e dei mestieri, colpiti dalla soppressione delle corporazioni religiose.

"Vogliamo ricordare quei gloriosi giorni di rivalsa, per celebrare questo importante pezzo della storia siciliana e per rinnovare insieme un sogno di riscatto per la Sicilia che deve ancora trovare soddisfazione. Non a caso, abbiamo intitolato il nostro evento “libertà non è cambiare padrone”. Al Laboratorio Sociale Malaspina saranno tre giorni di socialità e iniziative culturali, di ripresa delle nostre tradizioni popolari, in ricordo della rivolta del Sette e Mezzo", spiegano.

Ecco il programma: venerdì 16, alle ore 20:00, una cena sociale; sabato 17, a partire dalle ore 17:30, la presentazione del libro "Sette giorni d’insurrezione a Palermo. Avvenimenti del 1866" di Giacomo Pagano (I Buoni Cugini Editori), con Santo Lombino, che ne ha curato l’introduzione, ed Elio Di Piazza, docente presso Unipa; domenica 18, ore 16:00, uno spettacolo dell’opera dei pupi a cura del figlio d’arte Salvatore Oliveri e del cantastorie Salvatore Fundarò dal titolo “Le festa di Orlando e Rinaldo per l’amore di Angelica”. Durante i tre giorni sarà possibile prendere visione della Mostra visiva del Sette e Mezzo, che sarà istallata all’interno dello spazio. L’ingresso è gratuito.