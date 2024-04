"Riuso dell’acqua depurata soluzione per contrastare l’emergenza idrica"; prof palermitano a un convegno in Cina

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Il tema centrale dell’evento, che ha registrato oltre 2000 partecipanti, è stato il riuso delle acque come soluzione sostenibile per il contrasto all’emergenza idrica. Ricercatori internazionali provenienti da tutto il mondo ed aziende leder nel settore hanno discusso delle tecnologie più idonee per il riuso delle acque depurate in agricoltura. Durante l'intervento dal titolo "Boosting water reuse by two demonstration case studies of Corleone and Palermo University (Italy)”, il prof. Mannina ha illustrato gli studi sperimentali svolti ad UniPa e ha presentato i due dimostrativi sul riuso dell’acqua e il recupero di materie prime realizzati in Sicilia presso il depuratore di Corleone e nel campus dell’Università di Palermo nell’ambito del progetto europeo WiderUptake.

“Il dimostrativo sul riuso dell’acqua di UniPa, unico a livello mondiale a essere realizzato all’interno di una Università, è stato inaugurato nel 2022 alla presenza del Rettore Massimo Midiri e nel 2023 ha ricevuto a Bruxelles il premio internazionale innovazione dall’associazione Water Reuse Europe – ha dichiarato il prof. Mannina – Il dimostrativo è strutturato in diversi componenti: impianto di sollevamento innovativo per la captazione e trasporto delle acque reflue prodotte nel Campus; tubazione sottotraccia per il trasferimento delle acque e successiva irrigazione delle aree a verde dopo il loro trattamento; impianti di depurazione con applicazione di water-smart solutions; laboratorio in legno lamellare per le analisi chimico-fisiche e test con bioreattori batch, serra per la sperimentazione su vaso; serbatoi di stoccaggio per riuso e sistema di irrigazione aree a verde”.

Il prof. Mannina conferma che: “Il riuso delle acque depurate deve diventare una buona pratica anche in Sicilia. Dall’acqua possono nascere sinergie e simbiosi industriali che possono contribuire positivamente all’economia e alla crescita della regione. L’attuazione del riuso non è semplice e richiede delle competenze specifiche ed un approccio olistico con il coinvolgimento di discipline che spaziano dalla ingegneria, chimica, agraria, giurisprudenza, scienze sociali. Il Governo Regionale quest’anno ha approvato un decreto attuativo della legge no. 4/2022 sul riuso delle acque depurate mostrando grande attenzione sul tema. Abbiamo tutte le condizioni per poter contrastare l’emergenza idrica con le conoscenze avanzate sul tema che possono guidare le scelte più idonee e risolutive. L’Università di Palermo è al servizio del territorio ed auspico un dialogo sempre più frequenti e proficuo con gli enti locali. Dal 18 al 21 di giugno pv. abbiamo organizzato un evento internazionale (https://icwrr2024.org) articolato da due convegni internazionali sul riuso che hanno ricevuto il supportato dalla associazione mondiale sull’acqua (International Water Association).

Oltre 300 relatori interverranno da tutti i continenti. Si tratta di un’ulteriore opportunità per la Sicilia che sta attraendo eccellenze internazionali sull’acqua e la depurazione“. Giorgio Mannina è ordinario di ingegneria sanitaria-ambientale, disciplina che si occupa della progettazione e gestione dei fenomeni di inquinamento e disinquinamento nei comparti ambientali acqua-suolo-aria inclusa la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti contaminati. E’ responsabile scientifico per l’Università di Palermo del progetto europeo Achieving Wider-Uptake of Water Smart Solutions che ha ricevuto un finanziamento di oltre 12 milioni di euro dalla comunità europea e che si occupa di applicare il modello di economia circolare nel settore dell’acqua attraverso lo sviluppo e l’implementazione di tecnologie avanzate: water-smart solutions. Il prof. Mannina ha ricevuto il prestigioso premio Biennial Medal Award 2022 a Bruxelles dalla società internazionale: Environmental modelling and software. E’ autore di oltre 300 articoli scientifici ed editore di 12 libri sul settore dell’ingegneria ambientale. E’ il presidente della Task-Group sulle tecnologie avanzate di depurazione a membrana promossa dalla associazione mondiale sull’acqua.