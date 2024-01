Metal detector agli ingressi e più telecamere, ecco le altre misure per la sicurezza nelle discoteche

Dalla vendita online dei biglietti d'ingresso alle discoteche per consentire il tracciamento dei clienti ai metal detector, passando per la collocazione di un maggior numero di telecamere non solo nei locali con licenza di pubblico spettacolo, ma anche nei pub e negli esercizi di somministrazione con intrattenimento. Il Comitato per l'ordine e la sicurezza che si è svolto oggi in prefettura ha confermato la necessità di incrementare le misure di contrasto alla movida selvaggia, con l'obiettivo di scongiurare nuovi episodi di inciviltà e criminalità. Misure che adesso verranno "calate" nel regolamento sulla movida che il Consiglio comunale sarà chiamato ad approvare nei prossimi giorni.

A tracciare la road map è l'assessore alle Attività produttive, Giuliano Forzinetti, che oggi ha partecipato alla riunione in prefettura assieme al sindaco Roberto Lagalla e all'assessore alla Polizia municipale Dario Falzone. "Il mio assessorato - dice Forzinetti a PalermoToday - redigerà un testo sulla scorta delle misure concordate con il Comitato per l'ordine e la sicurezza, che entro sette giorni verrà sottoposto ai capigruppo e ai presidenti di commissione". Poi riprenderà l'iter in Consiglio, dove si è già chiusa la discussione generale. Motivo per cui "le modifiche al regolamento si potranno fare sotto forma di sub emendamenti", spiega Forzinetti, secondo cui "l'atto potrebbe vedere la luce entro i primi dieci giorni di febbraio".

Ed ecco nel dettaglio i punti salienti di un regolamento che, come hanno auspicato anche Lagalla e Falzone in una nota, dovrebbe "aumentare gli standard di sicurezza all'interno dei locali di pubblico spettacolo e degli esercizi di somministrazione con intrattenimento". Nella bozza di delibera attualmente in mano all'assessore Forzinetti viene disposto il divieto di somministrazione degli alcolici nelle discoteche dopo le 3, mentre la chiusura e il conseguente stop alla musica è fissato alle 5.

Per quanto riguarda invece i locali con licenza di categoria C, quelli cioè che possono fare intrattenimento musicale o serate danzanti occasionali o per determinate ricorrenze, sarà il Consiglio a normare il concetto di occasionalità. Si va dunque verso le restrizioni per i pub che oggi, pur non avendo la licenza di pubblico spettacolo, diffondono musica quotidianamente. Questi locali dovranno interrompere la musica dall'1,30 fino alle 9 nei giorni feriali e dalle 2,30 nei weekend (venerdì, sabato e prefestivi), a meno che non si trovino sulla fascia costiera, leggasi borgate marinare:in questo caso il divieto sarà dalle 2 alle 10. Lo stop alla musica viene anticipato a mezzanotte e mezza nei giorni feriali se i locali ricadono nel centro storico (all'1,30 nei weekend). All'esterno invece i divieti di diffusione sonora scattano alle 22,30 (23,30 nei weekend).

"Ulteriore elemento di condivisione è stato quello relativo alle restrizioni sulla somministrazione di alcolici e sugli orari di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro", sottolineano Lagalla, Forzinetti e Falzone. Ai titolari di attività commerciali, esercizi artigianali alimentari, ai pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ai responsabili di circoli privati è vietata la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o in lattina dalle 22 alle 7. Dopo le 22, solo negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, è consentita la vendita solo per il consumo allinterno del locale o negli spazi esterni di pertinenza. Dopo la mezzanotte non si potranno consumare bevande in contenitori di vetro o in lattina sul suolo pubblico.

Le sale giochi e le sale scommesse potranno esercitare l'attività dalle 10 alla mezzanotte tutti i giorni, compresi i festivi; mentre gli apparecchi da gioco con vincita in denaro potranno funzionare dalle 14 alle 18 e dalle 20 a mezzanotte.