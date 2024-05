Ritrovato a Carini il pulmino rubato all'Associazione siciliana medullolesi

Grazie a una segnalazione fatta alla Compagnia dei carabinieri di Carini è stato ritrovato in via Ferdinando Magellano il pulmino di proprietà dell'Associazione siciliana medullolesi spinali, rubato giovedì notte a Palermo.

"Probabilmente la grande risonanza mediatica sul furto e le attività investigative delle forze dell'ordine avranno indotto qualcuno a segnalare la presenza del mezzo in una strada poco transitata di Carini - afferma Giovanni Rotino, presidente dell'associazione - purtroppo alla gioia per il ritrovamento del mezzo abbiamo anche lo sconforto per avere constatato che il pulmino presenta alcuni danni che ancora dobbiamo quantificare. Speriamo in tempi brevi che il mezzo torni funzionante per assicurare l'importante servizio rivolto ai nostri utenti. Reitero la mia richiesta di aiuto alle istituzioni - conclude Rotino - per mettere al sicuro i nostri mezzi da possibili nuovi furti".

"Esprimiamo grande soddisfazione per il ritrovamento del pulmino che garantisce un servizio di vitale importanza per i diversamente abili che vivono a Palermo. Una bella notizia, soprattutto per i soggetti fragili che hanno bisogno di una maggiore attenzione da parte di tutti", dichiarano Toti Amato, presidente dell'Ordine dei medici di Palermo e Antonio Iacono consigliere dell'Omceo di Palermo, direttore del Trauma Center di Villa Sofia, nonché responsabile scientifico del progetto riabilitativo.