Ore di angoscia ma con un lieto fine, ritrovata dai carabinieri la diciannovenne scomparsa

Dopo ore d'ansia, finalmente, Giulia è tornata a casa. Si concludono positivamente le ricerche della diciannovenne che pochi giorni fa si era allontanata da casa, nella zona della stazione centrale, senza dare notizia alla famiglia. "Sta bene. Siamo stati contattati dai carabinieri - afferma lo zio che aveva lanciato appelli tramite social e giornali - e dopo 20 minuti ce l’hanno riportata. L’hanno portata in ospedale per fare qualche controllo ma sta bene, è tranquilla sebbene un po’ spaventata".

Nelle scorse settimane la giovane si era già allontanata da casa in un paio di occasioni, ma tutte le volte aveva fatto rientro dopo poche ore. In quest’ultimo caso, però, la "fuga" è durata di più facendo sprofondare la famiglia in uno stato di angoscia legato anche alle sue condizioni di salute. "E' stato un colpo di testa, forse - aggiunge lo zio - è andata via per andare a trovare un compagnetto. Adesso lei e la madre dovranno andare in caserma per una serie di accertamenti e per firmare della documentazione, ma fortunatamente è finita bene".