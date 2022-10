Dopo l'appello ritrovata in poche ore la moto rubata alla turista svedese: era al Borgo Vecchio

Era stata nascosta in un vicolo cieco nella zona di Borgo Vecchio, con la targa rivolta verso un muro perché non si vedesse. Sul cupolino, però, c’era l’adesivo di una bandiera svedese messo in bella vista. La polizia ha trovato la moto - una Bmw F700 Gs del valore di circa 15 mila euro - rubata mercoledì alla turista svedese Mia Annika Gripenkreutz vicino al porto e che, tramite amici siciliani, ha lanciato appena qualche ora fa un appello attraverso PalermoToday per ritrovarla.

Assieme alla moto è stata rubata anche l'attrezzatura da sub, 2 pc, un orologio, una tenda ed altri oggetti (dal valore di diverse migliaia di euro) che la polizia non ha ritrovato. Per la turista, grande appassionata di immersioni subacquee, Palermo era solo una tappa intermedia del suo viaggio di 4 mila chilometri in moto per tornare da Malta alla Svezia. Mercoledì pomeriggio, la cinquantenne aveva lasciato il mezzo in via Crispi, con tanto di catenaccio, per pochi minuti, il tempo di ritirare al bancomat prima di imbarcarsi sulla nave diretta a Genova. Pochi istanti e al ritorno, la sua moto e tutti i bagagli erano spariti.

La donna ha immediatamente presentato una denuncia e si è rivolta ad alcuni amici, tra i quali il fotografo catanese Luca Guarneri, per mettersi in contatto con la redazione di PalermoToday. Questa mattina la svedese, demoralizzata per il furto della moto e della sua attrezzatura, ha dovuto comprare un biglietto aereo per tornare nel suo Paese, non disponendo più del mezzo col quale era arrivata.

A poche ore dalla pubblicazione dell'articolo sul furto, gli agenti delle "Nibbio" - i poliziotti in moto che dipendono dall’Ufficio prevenzione generale della questura - hanno fatto un giro nella zona di Borgo Vecchio, il quartiere più vicino al punto in cui era stata rubata la moto. E proprio lì, in via Cusimano, hanno individuato la Bmw della turista che era parcheggiata in un angolo.

La polizia, dopo i primi accertamenti, ha richiesto l’intervento di un furgone e ha proceduto con il sequestro del mezzo che sarà portato in un deposito giudiziario in attesa che la cinquantenne torni a Palermo per recuperare la moto. Per sua sfortuna, però, tutta l’attrezzatura fotografica e i suoi bagagli non c’erano. E dovrà anche rimetterci le spese di un nuovo viaggio di andata e ritorno.

Neanche un mese fa, il 10 settembre, una coppia di tifosi del Genoa venuta a Palermo per assistere ad una partita, era rimasta bloccata in città (con una bambina e una cagnolina senza una zampa) perché le era stata rubata la macchina. Anche grazie all'appello lanciato attraverso questo giornale, il mezzo era stato poi riconsegnato in poche ore alla famiglia.