Ritrovata Debora Platano, la 29enne scomparsa tre giorni fa da Partinico

Dopo giorni di apprensione, è stata ritrovata ieri pomeriggio, 9 agosto, Debora Platano. La ragazza di 29 anni, originaria di Partinico, era scomparsa da lunedì scorso.

A darne l’annuncio la sorella Piera che, sempre attraverso i social, aveva lanciato l’allarme. “Ringrazio tutti per la condivisione, mia sorella è stata ritrovata - scrive in un post su Facebook -. Ringrazio le forze dell’ordine”.

Il fratello della ragazza, nei giorni scorsi, aveva spiegato che la sorella “ha bisogno dei medicinali per restare in vita, se la vedete contattate immediatamente i carabinieri di Partinico. Per favore aiutateci a condividere”.

Da lì una pioggia di condivisioni alla ricerca della 29enne che sarebbe fuggita tra le contrade di Partinico, Balestrate e Alcamo. Restano ignoti i motivi dell’allontanamento.