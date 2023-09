Il tentato furto alla gioielleria Cipolla, ritrovata alla Vucciria l'auto usata per il colpo

Era stata parcheggiata alla Vucciria, praticamente a meno di 100 metri dall'attività che i ladri volevano svaligiare. E' stata trovata questa mattina la Suzuki Swift utilizzata pochi giorni fa da una banda che ha tentato il colpo nella gioielleria Cipolla di vicolo della Guardiola. Alcuni residenti insospettiti dalla presenza del veicolo abbandonato in vicolo della Rosa Bianca, alle spalle di piazza San Domenico, hanno chiamato le forze dell'ordine consentendo il rinvenimento del mezzo utilizzato dalla banda.

I fatti risalgono al 26 agosto. I titolari della storica gioielleria di vicolo della Guardiola hanno sporto denuncia dopo aver trovato la saracinesca dell'attività danneggiata e visto le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza. Le immagini in questione - registrate intorno alle 14 - mostrano cinque uomini, tutti a volto coperto, che arrivano a bordo di una Suzuki Swift di colore grigio. Tre restano vicino al veicolo per fare da "palo" mentre altri due provano a scardinare la serranda metallica per entrare nel negozio.

Dopo qualche fallimentare tentativo i ladri decidono di abbandonare i piani, saltano a bordo della Swift e si allontanano tra i vicoli del centro storico. Raccolta la denuncia dei commercianti, le forze dell'ordine hanno acquisito il video e avviato le indagini. Questa mattina alcuni residenti, notando quel mezzo considerato "sconosciuto", hanno chiesto una mano al vicepresidente della prima circoscrizione, Antonio Nicolao, e contattato le forze dell'ordine per verificare se si trattasse proprio dell'auto usata per il colpo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e gli agenti di polizia che, con il supporto del personale della Scientifica, hanno eseguito i primi accertamenti alla ricerca di impronte digitali o altre tracce biologiche che possano consentire di risalire all'identità dei ladri che volevano svaligiare la gioielleria in pieno giorno.