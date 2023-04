Ritrovata l'auto rubata con gli strumenti musicali, riparte la musicoterapia per i malati di Alzheimer

E' stata ritrovata oggi la Panda blu, con tutti gli strumenti musicali utilizzati dai malati di Alzheimer seguiti dalla dottoressa del reparto di Geriatria del Policlinico, Flora Inzerillo, che ieri (domenica 2 aprile) aveva lanciato un appello disperato attraverso PalermoToday dopo il furto del mezzo.

Ad avvisare la musicoterapeuta è stata la polizia: la macchina è stata lasciata qualche ora fa in piazza Croci, proprio accanto alla statua di Francesco Crispi, e al suo interno è stata ritrovata tutta l'attrezzatura che Inzerillo usa per aiutare da oltre 25 anni i malati.

"Sono felicissima - dice la dottoressa a PalermoToday - e sono tutti i miei pazienti a ringraziare chi ha reso possibile il ritrovamento della macchina. Adesso potremo riprendere il percorso di musicoterapia che, proprio per via del furto, eravamo stati costretti a sospendere la settimana scorsa".

L'auto era stata posteggiata giovedì sera in via Isidoro La Lumia. Alle 8.30 del giorno successivo la musicoterapeuta però non l'aveva più trovata. Aveva presentato una denuncia per il furto e poi aveva voluto lanciare anche un appello attraverso questo giornale, raccontando che il problema non era tanto ritrovare la Panda, quanto l'attrezzatura e gli strumenti musicali utilizzati dai pazienti.