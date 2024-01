La storia nel mare di Mondello, trovata un'anfora a 10 metri di profondità

Un'anfora è stata recuperata nei giorni scorsi, nelle acque di Mondello, dai sommozzatori della polizia. Gli agenti sono intervenuti su segnalazione di personale della Soprintendenza del Mare. Il prezioso reperto è stato recuperato ad una profondità di 10 metri circa in un’area di interesse.

"Il suo ritrovamento è la dimostrazione di come il mare che lambisce questa parte di Sicilia - si legge in una nota della Questura - sia uno scrigno di tesori, probabilmente perché rotta commerciale solcata da diverse imbarcazioni usate per il trasporto di merci sin da un passato molto lontano". Il reperto, nei prossimi giorni, sarà analizzato da personale della Soprintendenza del Mare per un definitivo riscontro di autenticità.