Non si fermano i furti di auto e moto, ritrovate due Vespe e una 500

Il numero dei furti auto, scooter e moto aumenta di giorno in giorno. Dalla periferia al centro, alla luce del sole o di notte poco importa. "Per ora preferisco lasciarla in garage la mia Vespa", ammette un medico a cui poche settimane fa aveva provato a portare via la sua Px150. Ogni tot, però, qualcuna viene anche ritrovata grazie alle segnalazioni di qualche solerte cittadino e al lavoro delle forze dell'ordine. Come accaduto due giorni fa allo Zen dove la polizia ha trovato due Vespe rubate.

Gli agenti del commissariato San Lorenzo e dell’Ufficio prevenzione generale sono intervenuti in via San Nicola, dalle parti di via Lanza di Scalea, dove una donna ha segnalato due mezzi abbandonati in strada. Si trattava di due Vespe, una modello classico e un'altra in versione scooter Gt. Entrambe erano state portate via il giorno prima da un residence di via Aspasia. I ladri si erano intrufolati nell'area condominiale per poi rubare i mezzi e portarli via spingedoli, senza forzare la toppa né collegare i fili dell’accensione ma rompendo solo il blocco del manubrio. I poliziotti hanno quindi raggiunto via San Nicola dove hanno constatato trovato entrambe le Vespe i cui furti erano stati già denunciati alla stazione San Filippo Neri. E così un ex banchiere ormai in pensione e un carrozziere, due vittime di uno stesso furto che sino a quel giorno non si conoscevano pur vivendo nello stesso residence, si sono incontrati mentre venivano loro riconsegnati i mezzi grazie alla segnalazione di una cittadina.

E’ andata bene anche a un agente di commercio al quale pochi giorni fa era stata rubata in via Lussemburgo una Fiat 500 con pochi anni di "vita", uno dei modelli più ghiotti per i ladri insieme alle Fiat Punto e Panda. I poliziotti dell'Upg, durante la normale attività di perlustrazione del territorio, hanno notato una Fiat 500 bianca in un parcheggio condominiale all'aperto di via Enrico Fileti, traversa di via Ammiraglio Rizzo, alle spalle della delegazione comunale dove c'erano altri mezzi su cui sono in corso accertamenti. Si trattava proprio dell'auto di cui il proprietario aveva denunciato il furto.

Significativo il caso del furto sventato due sere fa in via Mariano Stabile (video) da un cittadino che è riuscito a convincere i ladri - due ragazzini - ad abbandonare i loro cattivi propositi. Come mostrano le immagini poi pubblicate sui social, i due stavano cercando di portare via a spinta una Bmw Gs 1200 parcheggiata all'incrocio con via Ruggero Settimo, una moto che costa poco meno di ventimila euro. "Sei in diretta, non è serata. Lasciala là", dice l’uomo inquadrando la fuga dei giovani.

Altrettanto significative le immagini di un tentato furto di qualche settimana in piazza Marina. Nel video viene immortalato un ragazzo mentre cerca di segare il blocca ruota di un’altra Bmw Gs 1200 con un flex a batteria. Un furto solo tentato grazie all’arrivo di una pattuglia dei carabinieri del Nucleo radiomobile che è intervenuta dopo una segnalazione al 112.

La settimana scorsa la polizia ha trovato in via Gian Gaspare Napolitano, alla Marinella, un capannone dentro cui c'erano oltre quaranta auto perlopiù già smontate: Fiat 500, varie Alfa Romeo, Lancia Y, Fiat Punto e Panda. All'interno dell'immobile, il cui proprietario è stato denunciato per ricettazione, erano stipati telai segati con la fiamma ossidrica e ricambi vari pronti per essere venduti tramite il mercato nero che viene alimentato dalle stesse vittime dei furti. "Non cedete al ricatto del cavallo di ritorno", aveva detto a PalermoToday un uomo a cui avevano rubato l'auto fuori dall'ospedale Civico, mentre lui veniva ricoverato nel reparto di Cardiologia.