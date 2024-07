Corso Tukory, scooter rubato in un residence e trovato con il bloccadisco messo dai ladri

Uno scooter rubato nella zona di corso Tukory è stato ritrovato dopo qualche ora a poche centinaia di metri, con tanto di bloccadisco messo dai ladri per evitare che venisse portato via pure a loro. Una pattuglia mobile di zona dei carabinieri della stazione Oreto ha recuperato dalle parti di corso Re Ruggero un Honda Sh 300 che si trovava nel parcheggio condominiale di un residence in via Giorgio Arcoleo. La proprietaria ne aveva denunciato il furto, anche sui social, chiedendo a chiunque lo vedesse di avvisare sia lei che il 112.

Due giorni prima i carabinieri della stazione Brancaccio erano riusciti a trovare la costosa Honda Africa Twin rubata a una coppia di turisti che si trovava a Palermo per il secondo giorno della luna di miele. I neo sposi avevano alloggiato in un B&B in zona Libertà e avevano parcheggiato in strada la moto utilizzata per il viaggio. L’indomani, al loro risveglio, il mezzo non c’era più. Durante un servizio di controllo del territorio i militari sono riusciti a trovarlo nella zona di via Oreto restituendo loro un sorriso e la possibilità di proseguire con l'itinerario previsto.

Quello dei furti di moto e auto, con una media di almeno 20 episodi al giorno tra il capoluogo e la provincia, è un fenomeno che purtroppo non conosce crisi. Sono tuttora in corso le ricerche da parte dei carabinieri del Citroen Jumper 9 posti rubato ormai una settimana fa, in zona Uditore, all'Asd SporT21. Il mezzo, acquistato con una raccolta fondi, veniva utilizzato per accompagnare i ragazzi disabili alle attività ludico-formative. La prossima in programma era il progetto Birra T1 con un evento di chiusura all'insegna di visite guidate, enogastronomia e spettacoli.

Con un pizzico di “fortuna” sono state trovate nei giorni scorsi cinque auto rubate all’interno di un garage condominiale di via Cimbali, nella zona di via Ammiraglio Rizzo. Due turisti avevano denunciato il furto della loro Fiat 500 all’Arenella, dove avevano trascorso qualche ora prima di accorgersi che il mezzo si era volatilizzato nel nulla. La coppia aveva lasciato nel portaoggetti un paio di cuffie Bluetooth che, grazie al sistema Gps, ha permesso di individuare il segnale dell’ultima localizzazione.

I poliziotti dei commissariato Libertà, nonostante in strada non ci fosse nulla, hanno controllato la zona arrivando a un garage condominiale con la saracinesca socchiusa. Al suo interno c’erano la Fiat 500 dei turisti, altre due macchine dello stesso modello, una Fiat Punto e una Lancia Y tutte oggetto di furto. Sul posto è intervenuto anche il personale della Scientifica per effettuare i rilievi alla ricerca di impronte digitali che potrebbero portare all'identificazione di ladri e ricettatori. Gli investigatori hanno acquisito anche le immagini riprese dalle telecamere della zona