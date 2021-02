"Antiquario vende dipinto trafugato, poi ne denuncia il furto": ritrovato quadro rubato nel 2004

Un antiquario napoletano ha venduto un dipinto, rubato dall’Istituto Opera Pia Pignatelli Gulì, e poi ne ha denunciato il furto. Così i carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio Culturale di Napoli sono riusciti a ritrovare il prezioso quadro di Santa Caterina di cui si erano perse le tracce nel lontano 2004. "Abbiamo accertato - spiegano dal Comando - che la denuncia era, in realtà, un sistema per tornare in possesso dei beni che egli stesso aveva precedentemente venduto". A distanza di quasi 20 anni l'opera tornerà a casa.

Oltre alla denuncia, di fondamentale importanza per il ritrovamento del quadro è stata la comparazione delle immagini del dipinto con quelle contenute nella Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti, gestita dal Comando: "Ha consentito di identificare l’opera con quella rubata dall’Istituto palermitano".

Il dipinto sarà restituito al direttore dell’Ufficio per i beni culturali ecclesiastici, Don Giuseppe Bucaro, nella sede della Diocesi, alla presenza del vescovo Corrado Lorefice oggi pomeriggio alle 16.30. A consegnarla sarà personalmente il comandante del Nucleo per la tutela del patrimonio Culturale di Napoli, Giampaolo Brasili.