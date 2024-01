Ventenne di Alia scomparso in Germania, telefonata da Francoforte: "Abbiamo trovato Federico, è in ospedale"

Rintracciato in un ospedale il ventenne di Alia del quale non si avevano notizie da 48 ore. Dopo due giorni di trepidante attesa la famiglia di Federico Lo Savio, visto l’ultima volta all’aeroporto di Francoforte, ha ricevuto una telefonata dalle autorità tedesche che la avvisavano del ritrovamento del giovane. "Ancora non conosciamo le sue condizioni né perché sia stato ricoverato, qualcuno della comunità di Alia in Germania sta cercando di sapere come sta. Non appena possibile i familiari lo raggiungeranno per riabbracciarlo” dice Antonino Guccione, sindaco del piccolo comune del Palermitano.

Il ventenne era partito nel giorno di Santo Stefano insieme ad alcuni amici per girare l'Europa in treno. Londra, Bruxelles e Amsterdam. Durante quei giorni i familiari lo avevano sentito telefonicamente ed avevano subito percepito che qualcosa non andasse. "Il 29 dicembre si era fatto sentire - aveva spiegato il padre, Giovanni - mentre si trovava in un museo e ha mostrato un atteggiamento confusionale. Diceva di sentirsi bloccato con il cervello". Nei giorni successivi, a fasi alterne, sembrava che il giovane si fosse ripreso. Arrivati nella capitale olandese, però, la situazione sarebbe peggiorata e il suo "atteggiamento è cambiato radicalmente".

I genitori avevano quindi deciso di farlo tornare il prima possibile in Italia, ma fra i passeggeri sbarcati a Palermo ad Francoforte non c'era il ventenne aliese. Eppure gli amici lo avevano accompagnato in aeroporto per assicurarsi che salisse a bordo e rientrasse a casa. Un familiare del ventenne, residente in Germania, si era messo in contatto con i cinque amici ricostruendo le ultime ore. Al momento dell'imbarco - aveva ricostruito - Federico si era agitato e la compagnia aerea aveva deciso di chiamare la polizia. Pensavano fosse ubriaco. Alla fine l'hanno lasciato andare ma gli hanno vietato di prendere l’aereo. Da quel momento sono iniziate le 48 ore di terrore che, fortunatamente, sembrano essersi concluse con un lieto fine.