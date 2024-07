La polizia segue il segnale di un paio di cuffie Bluetooth e trova 5 auto rubate in un garage condominiale

Trovata una flotta di auto rubate in un garage nella zona della Fiera. La polizia ha recuperato nei giorni scorsi cinque mezzi oggetto di furto all'interno di alcuni locali riconducibili a un condominio di via Cimbali. Tra queste c'era anche la macchina di due turisti che la sera prima avevano trascorso qualche ora all'Arenella. La loro denuncia è stata fondamentale perché, grazie alla presenza di un paio di cuffie Bluetooth lasciate all'interno del loro abitacolo, gli agenti sono riusciti a risalire all'ultima localizzazione segnalata.

I poliziotti del commissariato Libertà, seguendo il segnale Gps del dispositivo, sono arrivati quindi in via Cimbali dove però, su strada, apparentemente non c'era nulla. Gli investigatori hanno quindi perlustrato la zona nella speranza che i ladri non avessero fatto in tempo a portare via le macchine. L'intuizione si è rivelata corretta e così i poliziotti hanno trovato un garage, con l'ingresso socchiuso, all'interno del quale c'erano tre Fiat 500 (una delle quali apparteneva alla coppia di turisti), una Fiat Punto e una Lancia Y.

Successivamente gli agenti del commissariato hanno eseguito ulteriori accertamenti per cercare i proprietari dei mezzi, che avevano serrature e cilindretti danneggiati, per restituirglieli. Sul posto è intervenuto anche il personale della Scientifica per effettuare i rilievi alla ricerca di impronte digitali che potrebbero portare all'identificazione di ladri e ricettatori. Gli investigatori hanno acquisito anche le immagini riprese dalle telecamere della zona che potrebbero aver inquadrato altri dettagli utili per individuare i responsabili e capire come mai le macchine si trovassero in quel garage condominiale.