Misilmeri, nasconde un fucile e 300 munizioni non dichiarati nel camper: arrestato

A scoprire l'arma, nel corso di una perquisizione domiciliare in contrada Masseria D’amari, sono stati i carabinieri insieme a personale dello squadrone Eliportato cacciatori Sicilia. Tutto il materiale è stato sequestrato e inviato al Ris di Messina

Aveva nascosto in un camper un fucile a canne sovrapposte, calibro 12, con matricola abrasa e quasi 300 munizioni. A scoprire l'arma, non dichiarata, nel corso di una perquisizione domiciliare in contrada Masseria D’amari, a Misilmeri, sono stati i carabinieri insieme a personale dello squadrone Eliportato cacciatori Sicilia.

Il proprietario, di cui non sono state fornite le generalità, è stata arrestato per il reato di "detenzione di armi e munizioni clandestine e ricettazione" e, su disposizione del pubblico ministero, ha avuto i domiciliari. Il materiale è stato sequestrato e verrà inviato al Ris di Messina, sezione balistico-dattiloscopica, che ne verificherà il potenziale e l'eventuale utilizzo in azioni criminali.