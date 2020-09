VIDEO | Suona la campanella: si torna a scuola con le mascherine, ma senza banchi monoposto

Ansia e sorrisi, anche se solo con gli occhi. Siamo stati all'istituto Sperone Pertini di via Nicolò Giannotta, plesso Puglisi, e al liceo Danilo Dolci per vedere come alunni, genitori e personale scolastico hanno affrontato il rientro in classe. In entrambi non sono ancora arrivati i nuovi arredi