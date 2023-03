Ritorna a Sciara la "via crucis" vivente, oltre 80 personaggi per l'edizione 2023

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Dopo lo stop causato dalla pandemia, torna Sciara la tradizionale “Via Crucis Vivente” patrocinata dal Comune di Sciara, supervisionata dal parroco Don Nunzio Pomara e diretta da Erasmo Muscarella. Un evento che ogni anno chiama a raccolta l’intero paese che si adopera per la realizzazione di questa rappresentazione sacra molto sentita nella cittadinanza. Quest’anno saranno oltre 80 i figuranti che interpreteranno volti e personaggi estrapolati direttamente dai Vangeli che raccontano le ultime ore della vita di Gesù Cristo, dall’Ultima Cena fino alla Crocifissione. “La rappresentazione vivente – afferma il parroco don Nunzio Pomara - dell’ultima parte della vita di Gesù, ci fa capire come noi affrontiamo oggi le sfide di questo mondo: sentiamo che le onde delle preoccupazioni ci sommergono e fanno vacillare la nostra fiducia. Comprendiamo - conclude - dunque grazie ad essa di avere la forza di sapere intimamente che nessuna morte ci vincerà, finché noi riposeremo tra le mani che ci hanno formato e ci accompagnano”.

“A Sciara - dichiara il regista Erasmo Muscarella - La Passione e morte di Cristo si rappresenta anche se non continuativamente dai primi anni 80, ogni rappresentazione ha sempre visto la partecipazione appassionata e sentita da parte dei protagonisti ma anche della comunità intera. Nel corso degli anni si è data sempre maggiore attenzione alla cura delle scene dei costumi e delle musiche, aspetti che hanno reso l’evento particolarmente suggestivo ed appassionante, sia dal punto di vista spirituale ma anche per lo spettacolo”. La rappresentazione avrà luogo a Sciara (PA) il 4 aprile 2023 alle ore 19:30 con inizio presso il sagrato della Chiesa Madre in Piazza Castelreale. Per ulteriori informazioni vi invitiamo a visionare la pagina Facebook Via Crucis Sciara. Come raggiungere Sciara: Uscita Agglomerato Industriale autostrada A19 Palermo-Catania 7,42 km dal centro; Uscita Termini Imerese autostrada A19 Palermo-Catania 8,82 km dal centro; Uscita Cefalù autostrada A20 Messina-Buonfornello 22,11 km dal centro.