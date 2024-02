VIDEO | Altavilla si stringe attorno a Emanuel e Kevin, lacrime e preghiere: "In quanto accaduto non c'è nulla di cristiano"

La comunità ha voluto dare un ultimo saluto, in un momento di preghiera nel plesso comunale Zucchetto, ai due fratelli di 5 e 16 anni uccisi dal padre. Il sindaco: “Il loro futuro barbaramente strappato da chi avrebbe dovuto amarli e aiutarli”. Il pianto della nonna di Antonella Salamone sulle bare. In serata un corteo funebre per accompagnare i feretri al cimitero