Ritiro dei rifiuti Covid a casa dei positivi, scade la proroga: servizio a rischio dal 16 gennaio

L’impennata di contagi ha mandato in tilt il ritiro a domicilio dei rifiuti prodotti dalle famiglie con positivi al coronavirus. Sono numerosi i palermitani a casa alle prese non solo coi sintomi del Covid ma anche con l’impossibilità di liberarsi della spazzatura, che va smaltita attraverso una procedura speciale. Ma se finora il servizio è andato avanti a singhiozzo, fra qualche giorno rischia di saltare completamente. Il 15 gennaio, infatti, sarà l’ultimo giorno in cui la Ugri, l’azienda incaricata dall’Asp ad aprile 2020, si occuperà di bussare alle utenze delle persone in isolamento per ritirare la spazzatura. Dall'indomani la raccolta porta a porta sarà ulteriormente un'incognita.

Perché rischia di interrompersi il servizio

Tutto a causa di un rimpallo burocratico che rischia di ripercuotersi su coloro che si trovano in quarantena nelle loro abitazioni. Il 27 marzo del 2020, all’inizio della pandemia, con un’ordinanza del presidente della Regione Nello Musumeci, sono state indicate le modalità di gestione dei rifiuti delle abitazioni con positivi. L’atto di Musumeci affida il compito all’Asp mediante un’azienda specializzata. E così è stato finora con l’Asp che ha incaricato la Ugri. Ma nella stessa ordinanza del governatore si legge che l’Asp "nei casi di motivata e dimostrata impossibilità" può girarne la gestione ai Comuni. A ottobre 2021, quando la situazione epidemiologica era diversa da quella attuale, il dipartimento Prevenzione dell’Asp, con una nota, ha chiesto a tutti i sindaci della provincia palermitana di farsi carico del servizio. Ovvero ha girato alle amministrazioni il compito di trovare una ditta per il ritiro a casa dei rifiuti dei pazienti Covid. La maggior parte dei Comuni, tra cui quello di Palermo, ha chiesto e ottenuto dall’Asp la proroga del servizio tramite l’Ugri fino al 15 gennaio 2022. Ma dall’indomani la raccolta rischia di saltare. "Non abbiamo alcuna idea di come andrà dal 16 gennaio, attendiamo comunicazioni da parte dell’Asp", fa sapere Natalia Re, business development manager della Ugri.

Ugri: "Provvedimento dell'Asp illegittimo"

Secondo la Ugri "il provvedimento attraverso il quale l'Asp di Palermo deroga ai Comuni l'espletamento del servizio in modo diretto è illegittimo". L'azienda infatti ritiene che "il rifiuto prodotto dai soggetti posti in isolamento, trattandosi di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, debba essere detenuto dall'Asp di competenza e non dai Comuni" dato che si tratta di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo, come stabilito anche dall'Istituto superiore di sanità nel rapporto Covid 3/2020. Contro il provvedimento dell'Asp, prosegue l'Ugri, "sono così pendenti due ricorsi, uno presso il Tar di Palermo e l'altro presso il Consiglio di giustizia amministrativa".

L'Asp: "Se i Comuni non rispondono, provvederemo"

Dal canto suo l’Asp di Palermo fa sapere di essersi "limitata ad applicare un'ordinanza del presidente della Regione, esattamente come hanno, già, operato altre Aziende sanitarie siciliane" e "assicura il servizio nell’ipotesi in cui i Comuni non garantiscono la disponibilità a curare la raccolta". Dall'azienda sanitaria aggiungono che "finora solo sette Comuni hanno risposto e, nel silenzio degli altri, l’Asp provvederà". Pur non indicando quali sono i sette Comuni che hanno provveduto a prendere in mano la gestione dei rifiuti prodotti a casa dei positivi al virus, l'Asp fa sapere che fra questi non c'è Palermo. Infine ricorda che "nelle altre Regioni italiane vengono adottate misure per la raccolta dei rifiuti di soggetti Covid positivi, molto più semplici ed a carico dei Comuni".

Orlando: "Non possono occuparsene i Comuni"

Nei giorni scorsi la Regione attraverso una nota del dipartimento Acqua e rifiuti ha ribadito che “in caso di motivata e dimostrata impossibilità da parte delle Asp sarà cura dei Comuni subentrare nella gestione della raccolta dei rifiuti Covid”, precisando che comunque “resteranno a carico delle Asp gli oneri dei servizi resi”. I Comuni, però, non sembrano disposti a prendersi il compito. Dopo il vertice sulla scuola dello scorso 8 gennaio, il presidente dell’Anci Sicilia, associazione dei Comuni, nonché sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, ha infatti dichiarato che “in riferimento allo smaltimento dei rifiuti speciali Covid, i sindaci hanno rappresentato al governo regionale, alle Asp e alla protezione civile che non sono nelle condizioni di assicurare una piena collaborazione anche in relazione alla mancanza di dati e di un efficiente tracciamento, elementi indispensabili per lo svolgimento del servizio”.

Come gestire i rifiuti se si è a casa in isolamento

Sul sito dell'Asp si legge che per il ritiro dei rifiuti speciali dei soli soggetti in isolamento, previa conferma del dipartimento di Prevenzione, è incaricata una specifica ditta: la Ugri. L'azienda si può contattare allo 091.8669369 o al 334.7526028. Disponibile anche un indirizzo e-mail: infocovid19ugri@gmail.com. Nella mail inviata dall'Asp ai pazienti risultati positivi è contenuto un vademecum per la gestione della spazzatura per chi è costretto all'isolamento. In questo caso, plastica, vetro, carta, umido, metallo e indifferenziata vanno gettati nello stesso contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata. Viene raccomandato di utilizzare due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) all’interno del contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata, se possibile a pedale. Nello stesso contenitore vanno gettati fazzoletti, rotoli di carta, mascherine, guanti. I sacchetti devono essere chiusi indossando guanti monouso e utilizzando dei lacci di chiusura o nastro adesivo. "Smaltisci i sacchetti quotidianamente", si legge anche tra le indicazioni. Una raccomandazione che però lascia il tempo che trova, dato che spesso gli utenti sono costretti a tenere in appartamento per diversi giorni la spazzatura in attesa che passino gli addetti della Ugri, accompagnati da un operatore dell'Asp che si occupa della presa in carico della compilazione del formulario identificazione rifiuto obbligatorio per legge.