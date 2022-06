Il volo annullato e i passeggeri bloccati 3 giorni in hotel, Wizzair replica: "Rimborseremo tutti"

Dopo la disavventura dei passggeri del volo Wizzair tra Palermo e Milano, fissato per venerdì alle 15, poi cancellato e alla fine riprogrammato tre giorni dopo, cioè lunedì scorso alle 23, la compagnia ha deciso di replicare alla protesta di Salvo Ferrante che a PalermoToday ha raccontato di essere rimasto bloccato in un albergo di Terrasini, la "Perla del Golfo", per giunta senza i farmaci che gli servono per tenere a bada alcune patologie.

"Ci dispiace molto che troppi dei nostri passeggeri stiano subendo ritardi - scrivono da Wizzair - e, in alcuni casi, cancellazioni. Wizzair, e tutte le compagnie aeree, stanno facendo il possibile per aiutare il maggior numero di passeggeri possibile a raggiungere le loro destinazioni, in tempo e con il minimo ritardo. Tuttavia, tra gli altri problemi che causano instabilità operativa in tutto il settore dei viaggi, c'è anche una diffusa carenza di personale, in particolare nel controllo del traffico aereo, nelle operazioni a terra e nella gestione dei bagagli, nella sicurezza e negli aeroporti".

Inoltre "Wizzair sta aumentando le comunicazioni dirette con tutti i suoi clienti attraverso sms, e-mail e telefonate per garantire, per quanto possibile, che siano informati al meglio su qualsiasi modifica dei nostri servizi. La prenotazione diretta su wizzair.com o sull'app Wizz - rispetto ad altre piattaforme di prenotazione online - rimane il modo migliore per garantire di raggiungere i nostri clienti più rapidamente".

Infine arrivano le scuse e anche la promessa di un rimborso completo: "Ci scusiamo sinceramente con i clienti i cui piani di viaggio sono stati influenzati e comprendiamo la loro delusione, soprattutto quando tante persone vogliono e meritano di viaggiare di nuovo per il mondo. Stiamo facendo tutto il possibile per offrire loro una serie di opzioni per poter viaggiare, tra cui voli alternativi con Wizzair, un rimborso completo o un credito aereo del 120% (entrambe le opzioni saranno elaborate entro una settimana)".