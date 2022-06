Salta il volo Wizzair per Milano, decine di passeggeri bloccati per tre giorni in un albergo di Terrasini

La durata del volo tra Palermo e Milano avrebbe dovuto essere di poco meno di due ore, invece - quando già i passeggeri si trovavano davanti all'aereo della Wizzair - è scattata la cancellazione. Ed è così che decine di viaggiatori sono rimasti bloccati alla "Perla del Golfo" di Terrasini, dove la compagnia li ha dirottati, per ben tre giorni. Ma non basta, perché quando finalmente ieri (lunedì) alle 6 tutti sono stati trasferiti a Punta Raisi per ripartire alla volta della Lombardia, il volo è stato riprogrammato altre due volte, fino a slittare alle 23.40.

E' un'esperienza quasi surreale quella vissuta, tra gli altri, da Salvo Ferrante, che era arrivato a Palermo sabato 28 maggio per far visita alla madre malata e che sarebbe dovuto rientrare a Milano venerdì con il volo Wizzair delle 15. "Assieme ad altre decine di passeggeri - racconta a PalermoToday - sono invece rimasto praticamente segregato in questa struttura di Terrasini per tre giorni. Peraltro soffro di diverse patologie e sono rimasto senza farmaci: l'unico modo per raggiungere la farmacia sarebbe stato di usare il mezzo dell'albergo, al costo di 40 euro, o un taxi... Io non ho potuto permettermelo".

Il motivo per cui il volo è saltato e - soprattutto - quello per cui la compagnia aerea non ha trovato il modo di riproteggere la maggior parte dei passeggeri per oltre 72 ore restano sconosciuti, nonostante la richiesta formale di una replica a Wizzair da parte della redazione di PalermoToday.

"E' veramente assurdo ciò che è accaduto - spiega Ferrante - peraltro non ci è stato spiegato perché il volo è stato cancellato. Venerdì pomeriggio eravamo pronti per salire a bordo dell'aereo, quando ci è stato comunicato che non saremmo partiti. Sono stati proposti alcuni voli alternativi per tornare a Milano, ma per la maggior parte di noi la possibilità era quella offerta per lunedì mattina alle 6. Inoltre, se anche qualcuno avesse voluto acquistare un altro volo, Wizzair offriva il rimborso soltanto della somma spesa originariamente per il viaggio di venerdì alle 15. Una famiglia con dei bambini, che aveva necessità di tornare prima, ha speso circa 1.500 euro per rientrare a Milano...".

Certo, i passeggeri non sono stati lasciati in mezzo alla strada, ma - come previsto dalle norme del settore - in una struttura alberghiera (anche molto bella). "Sabato sera - racconta ancora Ferrante - ci hanno detto che dal giorno successivo i pasti sarebbero stati addirittura a spese nostre, cosa che non è avvenuta per via delle nostre proteste". Ferrante ha fatto pure presente di aver bisogno di alcuni farmaci "ma nessuno ha pensato di aiutarmi, io sono stato male e non so quali conseguenze questo potrà avere in futuro per la mia salute".

La beffa finale - come riferisce lo sfortunato passeggero - è avvenuta lunedì (ieri): "Alle 4 del mattino ci siamo preparati perché ci avevano annunciato che il nostro volo per Milano sarebbe partito alle 6. Invece, appenna arrivati all'aeroporto di Punta Raisi, è stato spostato alle 22.15 e poi ulteriormente alle 23.40. Quando ho capito l'andazzo ho deciso di prenotare un volo Palermo-Torino, che sono riuscito a pagare integralmente con il rimborso di Wizzair, e poi di prendere a mie spese un treno per arrivare a Milano, dove sono arrivato nel pomeriggio". Cioè quando ancora i passeggeri attendevano l'aereo all'aeroporto "Falcone e Borsellino".

Vista la mancata replica della compagnia resta quindi difficile capire se spetti un rimborso o anche un risarcimento per il disagio patito dai passeggeri.