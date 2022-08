Traghetto Genova-Palermo attracca al porto con 19 ore di ritardo, passeggeri infuriati

Nave partita dalla Liguria attracca nell’Isola con 19 ore di ritardo. Disagi per i passeggeri di un’imbarcazione della compagnia Grandi navi veloci partita da Genova. L’arrivo era previsto per le 17.30 di ieri ma di fatto, a causa di una serie di problemi accumulati, il traghetto è arrivato alle 12 di oggi. Nei giorni scorsi la stessa imbarcazione, con arrivo previsto per le 17.30, era arrivata alle 23 scatenando le proteste dei viaggiatori.

"Non solo è una nave vecchia, scadente, sporca. Il viaggio - afferma una passeggera - è stato un incubo. Partenza ritardata e viaggio durato 27 ore invece che 20. Nonostante due motori non funzionassero, l'hanno fatta partire lo stesso avvisando i passeggeri solo successivamente. Ci hanno offerto un pasto costringendoci a fare la coda per avere un po' di acqua, pane duro e pollo secco. Aria condizionata non funzionante. Vergognoso, mai più".

Sull’episodio è intervenuta la compagnia precisando che "a causa di un'avaria all’impianto di refrigerazione di uno dei motori principali del traghetto Excelsior, si è dovuto procedere - si legge in una nota - a lavori di manutenzione durati alcune ore che hanno poi reso necessaria la ripianificazione di alcuni viaggi anche attraverso l’impiego di un’altra unità della flotta".

Tutti i passeggeri coinvolti, fanno sapere ancora da Gnv, sono stati "prontamente informati e aggiornati tramite i canali di contatto indicati in sede di prenotazione ed è stata data loro massima assistenza, nel pieno rispetto delle normativa vigente. Ai passeggeri in attesa, che non erano raggiungibili al momento della comunicazione o comunque già in viaggio, è stato offerto il pernottamento gratuito su un’altra unità".