Rimborsi per celiaci in ritardo, i negozi gluten free: "Servizio garantito, ma troppi debiti"

I rimborsi per i prodotti venduti ai celiaci sono in ritardo, così monta la protesta degli esercenti dei negozi specializzati e convenzionati con l'Asp. I commercianti del "senza glutine" di Palermo e provincia, infatti, attendono da gennaio che l'Azienda sanitaria provinciale corrisponda quanto da loro anticipato per garantire continuità al servizio, ma da sette mesi le somme non arrivano e i debiti si moltiplicano.

Attraverso una sorta di ricetta medica che attesta la malattia, i celiaci possono acquistare in uno dei tanti negozi della città - a spese dell'Asp - ogni genere di alimento gluten free. E così hanno, effettivamente, continuato a fare grazie alla collaborazione dei negozianti che hanno scelto di non interrompere il servizio e non causare danni ai pazienti. "Ma siamo con l'acqua alla gola" racconta PalermoToday Gianmarco Cosentino, titolare di un negozio specializzato a Belmonte Mezzagno.

Chi ha diritto a questo presidio, dunque, non incombe in alcun disservizio. "Questo però - puntualizza il negoziante - dipende unicamente dalla nostra deontologia e dalla nostra professionalità. Se sommiamo i debiti di tutti i commercianti di Palermo e provincia superiamo il mezzo milione di euro. Soltanto io ho una scopertura di 20 mila euro, non so fin quando potrò resistere".

Il problema, racconta sempre Cosentino, si era già presentato lo scorso anno. "Da giugno a dicembre del 2022 non ci è stato erogato il rimborso, poi effettivamente liquidato a marzo di quest'anno. Dicevano - precisa - che stavano cambiando tipologia di fatturazione. Ma i soldi sono stanziati per un tot di presidi, perché queste lungaggini? Dovrebbe funzionare come nel Nord Italia che i celiaci hanno il credito caricato direttamente nella tessera sanitaria, credito che possono spendere ovunque".

Sui ritardi dei pagamenti l'Asp ammette le sue responsabilità. "La riorganizzazione delle attività di erogazione di presidi e ausili - spiega l'Azienda sanitaria provinciale - e quindi dei relativi pagamenti concentrati sul dipartimento farmaceutico, ha determinato ritardi derivanti anche da nuovi sistemi informatici che l’Asp di Palermo ha dovuto applicare dopo gli incresciosi accadimenti che hanno anche comportato responsabilità penali a carico di alcuni operatori. La necessità di riordinare il settore ha causato, come tutte le innovazioni, ritardi ai quali stiamo facendo fronte. Le operazioni di liquidazione sono, già, in corso e si presume si possano concludere, entro la prossima settimana".